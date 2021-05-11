Проектам «Имена.Слуцк» и «Имена.Копыль» исполнился год. Почему они актуальны всё время

«Имена.Слуцк» и «Имена.Копыль» — это электронные банки данных, в которых собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах, имеющих отношение к нашему региону.

Здесь вы найдёте имена земляков — уроженцев Случчины, Копыльщины, Стародорожчины, Любанщины и нынешнего Солигорского района, а также военнослужащих и партизан, призванных местными военкоматами на фронт. Вам остаётся только ввести фамилию погибшего или пропавшего солдата.

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В архивах «Имена» объединены данные, собранные из разных ресурсов: Книг памяти районов (российских и белорусских), банка данных погибших и пропавших, которые призывались с территории Беларуси, банка данных «Мемориал», списков погибших в фашистских концлагерях и многих других.

Полная персональная информация о человеке в банках данных «Имена» выглядит так: ФИО, год рождения, место рождения, когда и каким военкоматом был призван, последнее известное место службы (условные наименования воинских частей), время, место и обстоятельства гибели.