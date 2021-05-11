12-летний мальчик из США в этом году одновременно заканчивает школу и колледж. Он усердно учился во время пандемии

Майк Виммер — 12-летний подросток из американского города Солсбери, захотел взять несколько дополнительных уроков, когда началась пандемия. И вот год спустя Майк одновременно готовится к выпуску из средней школы и колледжа, пишет ABC 11.

Подросток не планировал получить сразу два аттестата. Он просто посещал уроки с двойной программой. Во время учёбы он оценил свой темп и понял: нужно ещё лишь пару занятий, чтобы к окончанию средней школы стать младшим специалистом.

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«Многие думают, что я отказался от детства или потерял его. Нет. У меня на всё хватает времени», — говорит Майк. В свободное от учёбы время он играет в баскетбол и собирает Lego.

Виммер уже запустил свой стартап Reflect Social. Мальчик будет работать над оптимизацией технологии «Умный дом» с помощью соцсетей.

Сейчас Майк хочет определиться с тем, что делать дальше: работать в США или за их пределами, получить стипендию и продолжить образование или сосредоточиться исключительно на стартапе.