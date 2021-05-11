Хочу высказать своё мнение по поводу организации Дня Победы в Слуцке

Раз уж заговорили об организации празднования Дня Победы В Слуцке, то напишу своё мнение.

В этом году не перекрывали дороги, людей было немного. Не успело закончиться возложение цветов, все атрибуты праздника на комплексе были уже собраны. Неужели прямо их разворуют сразу.

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Праздника как такового в городе организовано не было. Несколько точек общепита в центре от универмага «Слуцк» со столиками и всё! Почему не организовали площадки для праздника другие предприятия общепита? Тот же «Слуцкторг»? Если бы универмаг не организовал, то вообще в центре было бы пусто!

В парке работало кафе, и людей было нормально, они отдыхали, гуляли с детьми. Из развлечений машинки да надувная горка. Вот и весь праздник.

Даже с учётом коронавируса оставить город вот с такой организацией праздника — нехорошо.

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