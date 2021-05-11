От уборки улиц до смертной казни. Как наказывают за преступления в Беларуси

Каждый год в Беларуси почти восьми тысячам человек назначают наказание, связанное с лишением свободы, более шести тысяч получают ограничение свободы.

В Беларуси до сих пор назначают и применяют два исключительных вида наказания за совершенные преступления — пожизненный срок и смертную казнь. Предусмотрены и наказания, связанные с ограничением или лишением свободы — таковых пять видов. При этом в законодательстве есть более 10 видов наказания, почти половина из которых не связана с лишением свободы. Кратко о том, какие виды наказания существуют в Беларуси, и что они предполагают.

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Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы.

Общественные работы

При таком наказании осужденный обязан трудиться в свободное от основной работы время, где и как — это определяет Департамент исполнения наказаний МВД. В Беларуси чаще всего общественные работы — это благоустройство населенных пунктов. Суды могут назначить общественные работы на срок от 60 до 240 часов.

Общественные работы не назначают подростком до 16, женщинам старше 55, мужчинам старше 60, беременным, инвалидам 1 и 11 групп, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и военнослужащим. А если человек уклонился от общественных работ, его могут арестовать на срок до трёх месяцев.

Штраф

Штраф могут назначать, как за административные, так и за уголовные преступления. Поэтому существует большая разбежка в цифрах — от 30 до 1000 минимальных базовых величин. Есть ещё один нюанс: при назначение штрафа всегда учитывается материальный достаток обвиняемого.

Лишение права занимать должность

Суды могут применять ещё один вид наказания — лишать права заниматься той или иной деятельностью, либо занимать ту или иную должность. Как правило, такой вид наказания применяется к осужденным за коррупционные преступления — взяточнику дают срок и запрещают занимать руководящую должность — от 1 до 5 лет.

Исправительные работы

Наказание заключаются в том, что с осуждённого принудительно удерживают часть его заработка в доход государства. Размер удержаний устанавливается судом и может колебаться в пределах от 10% до 25% заработка, но не менее одной базовой величины ежемесячно. Срок исправительных работ — от шести месяцев до двух лет.

В Беларуси исправительные работы за совершенные преступления не назначаются иностранцам. А офицерам и контрактникам вместо исправительных работ назначается ограничение по военной службе, срочникам — арест до шести месяцев.

Конфискация имущества

Этот вид наказания в Беларуси применяется довольно часто, но только за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления. Конфискация не может быть применена, если суд уже назначил штраф и исправительные работы. Кроме этого, конфискация не распространяется на предметы, которые жизненно необходимые для осуждённого и его иждивенцев.

Следует понимать разницу между конфискацией и спецсконфискацией, когда осужденный по решению суда лишается имущества, добытого преступным путём.

В Беларуси также за определённые преступления существует пять видов наказаний, связанных с ограничением или лишением свободы.

Арест

При отбывании такого наказания осуждённый содержится в условиях строгой изоляции в специальных учреждениях пенитенциарной системы. Это — арестные дома. Согласно законодательству, арест судом может быть назначен на срок от одного до шести месяцев. Кроме этого, такую меру наказания, как арест, могут назначать особо опасным преступникам, совершивших убийства. Им назначают, к примеру, 20 лет усиленного режима и первые пять — в условиях содержания под арестом.

Арест не назначается беременным женщинам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей до 14-ти лет или детей-инвалидов; инвалидам 1 и 11 группы. Военнослужащие отбывают арест за преступления на гарнизонной гауптвахте.

«Химия»

Так в народе называют такой вид наказания, как ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение отрытого типа (ИОТ). В ИОТ такие осужденные содержатся в условиях осуществления за ним надзора. Они должны обязательно работать. На «химии» осуждённых контролируют сотрудники ДИН, они же определят, где места для работы. На «химию» могут отправить на срок от шести месяцев до пяти лет.

Не назначают этот вид наказания за преступления лицам, не достигшим 18 лет, инвалидам, солдатам-срочникам, пенсионерам, больным СПИДОм, иностранцам.

«Домашняя химия»

Еще один вид наказания — ограничение свободы без направления в ИУОТ, так называемая «домашняя химия». Осуждённые вообще не направляются в пенитенциарное учреждение, но есть ряд достаточно жёстких требований. Осуждённый живёт дома, работает, но из зарплаты у него могут вычитать ежемесячно до 25%. При этом он становится на учёт в милицию, употреблять спиртное такие людям запрещено, нельзя также выходить из дома в выходные и праздники, принимать гостей. После 22:00 осуждённый должен быть дома — милиционер имеет право проверить это в любой момент, за нарушение требований может быть назначено лишение свободы.

Лишение свободы

Этот вид наказания применяется к совершившим преступление мужчинам, женщинам и несовершеннолетним.

Мужчины, приговорённые к лишению свободы, могут отбывать наказание исправительных колониях-поселениях, в исправительных колониях общего, усиленного, строгого и особого режима, в тюрьме.

Женщин в Беларуси отправляют отбывать наказание в исправительные колонии общего режима. Максимальный срок за преступления для женщин, а также мужчин, достигших 65-летнего возраста, составляет 25 лет.

Несовершеннолетние отбывают наказание в воспитательной колонии. Им не назначается наказание более 12 лет лишения свободы.

Два исключительных наказания за преступления

В белорусском законодательстве есть два вида наказания, которые отнесены к исключительной мере — это пожизненный срок и смертная казнь. Они назначаются за убийство двух и более человек, совершенных с особой жестокостью.

Смертная казнь или пожизненный срок в Беларуси назначается только мужчинам, которые достигли 18 лет, но не старше 65 лет. Женщинам и лицам, достигшим 65-летнего возраста, совершившим преступления, исключительные меры наказания не грозят.

Каждый годы в Беларуси выносится несколько приговоров о пожизненном сроке или смертной казни. Пожизненный срок за преступление осужденные отбывают во второй или третьей исправительной колонии. Они содержатся в специальных условиях и носят оранжевую робу, на которой есть аббревиатура «ПС».

При этом осуждённые к исключительной мере наказания имеют право на обжалование приговора, а также помилование.

Кроме этого, в законодательстве предусмотрена норма о том, что при отбытии 20 лет заключения суд, учитывая поведение осуждённого, состояние его здоровья или возраст, может заменить бессрочное заключение на лишение свободы сроком до пяти лет.

Осуждённые к пожизненному заключению за совершенные преступления отбывают наказание в колонии особого режима.