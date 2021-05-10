«Усадьбу сеять пора, а навоза не достать». Что волнует сельчан из трёх деревень Слуцкого района

Во время традиционной поездки по деревням Слуцкого района сельчане рассказали корреспонденту «Кур'ера» о жизни, вспоминали детство, говорили о том, чего не хватает и чем занимаются на пенсии.

Анна, деревня Безверховичи

Всю жизнь мы прожили в Минске. Я проработала в соцзащите, муж — в автопарке. А как на пенсию вышли, так сразу сюда переехали, на «батьковщину». Как раз тут хата осталась по наследству. А квартиру в Минске внучке оставили.

Очень любим копаться в огороде. Вот уже рассада вовсю растёт. Есть теплица для перцев и теплица для помидоров. Картошки сотки три имеем, чтобы свою семью любимую кормить самым вкусным и натуральным. Да и просто угощать любим.

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Единственное неудобство тут — нет коммуникаций в доме, пока ещё не провели. Вода во дворе, в колонке. Стирать приходится в механической машинке «Алеся». Сложно сюда провести коммуникации. Двор очень узкий. Но надеемся, что в скором времени нам удастся решить эту проблему.

Зинаида, деревня Середняки

Жизнь нашей семьи была тяжёлая, несмотря на то, что отец был председателем колхоза. Его в 1937 году арестовали и убили, хотя колхоз был передовым. Так наша мама и овдовела в 30 лет. Мне тогда было 3 месяца.

В 1985 году пришло письмо, что папу реабилитировали посмертно за неимением доказательств. Я даже документ сохранила этот.

Так мама нас одна троих и растила. Один брат стал моряком, второй — окончил сельскохозяйственную академию и работал в Министерстве сельского хозяйства.

Я же отучилась в местной школе, потом работала в торговле в Слуцке. Там и квартира у меня была. Лет за шесть до маминой смерти я её продала и переехала в родную деревню. Так и живу тут. Мне здесь нравится, только молодёжи не хватает, конечно.

Лидия, деревня Терасполь

Живу в деревне, а навоза для огорода не достать. Усадьбу сеять нужно — гноя нет. Даже купить негде. Мы ездили в Слуцк, чтобы оттуда привезти, но и там не продают. Можно, конечно, найти, но по 3−4 кг в мешочке. Только клумбу и удобрить.

Раньше, ещё до моих 80 лет, привозили мне всегда из колхоза. А сейчас, когда за 90 лет, наверное, забыли уже, никто внимания не обращает на моё существование. Хотя проработала всю жизнь тут, «заслуженный колхозник» — моё звание.

В колхоз не хочется звонить — у них своих забот много. Я не обижаюсь, что они мне сами не дали. Не обязаны ведь. Но потребность в удобрении действительно есть.

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