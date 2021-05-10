Газету Intex-press пока негде печатать. «Белорусский дом печати» расторг договор 9 мая

Договор был расторгнут типографией в одностороннем порядке 9 мая, пишет БАЖ. Электронное письмо от РУП «Беларускі дом друку» пришло на электронную почту редакции во второй половине дня 9 мая (праздничный и нерабочий день в нашей стране).

Типография уведомила редакцию Intex-press, что с 9 мая «в одностороннем порядке» расторгает договор на оказание своих услуг. Причины такого шага руководство типографии не указало. «Приносим свои извинения и надеемся на взаимопонимание», написано в конце официального письма. Сейчас редакция пытается найти возможность альтернативной печати следующего номера газеты, который запланирован на 12 мая.

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Напомним, что в отношении Издательского дома «Интекс-пресс» за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской были составлены два административных протокола, назначены штрафы и начата проверка по возможному уголовному преследованию. От продажи газеты отказались практически все крупные торговые сети города.

30 апреля интернетная и газетная версия интервью с Тихановской включены в «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации Республики Беларусь.

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