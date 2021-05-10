Серёжки, кроссовки, распущенные волосы. Что и почему запрещали в школах?

Длинные волосы у мальчиков — заставляли стричь

Мальчики должны носить короткие аккуратные стрижки — точка! Никаких локонов, никаких «патл»! Причина была очень простой: опасались «тлетворного влияния Запада», ведь именно оттуда шла вся эта мода. Например, с длинными волосами выступали эти «ужасные» «Битлз», а ещё «Роллинг Стоунз» и прочие Бон Джови. А ну как и наши начнут?

За длинные волосы мальчиков стыдили, ругали, обзывали и унижали. Не сверстники — педагоги. Особо рьяный учитель мог, не стесняясь, прямо при одноклассниках отрезать прядь волос у непокорного. Более мягкий вариант — отправить в парикмахерскую и не допускать на свои уроки, пока не подстрижётся.

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В последний раз я слышала упрёк в «длинноволосии» в начале 2000-х. В классе у старшей дочки, на родительском собрании. Учительница «старой закалки» настаивала: «Пусть Андрей подстрижётся!». На что мама Андрея спокойно ответила: «У него красивые ухоженные волосы, и в школьном уставе нет пункта о коротких стрижках». Ну, а сегодня вряд ли даже в самой провинциальной школе учителю придёт в голову заставлять мальчика подстричься. Свобода! Правда, когда моя младшая дочь-старшеклассница пришла в школу с розовыми прядями, мне всё же пришлось поговорить по телефону с её классной…

Шариковые ручки — портят почерк?

Я уже не застала этого запрета, но много слышала о том, что школьники обязаны были писать только чернильными (перьевыми) ручками даже после того, как повсеместно появились ручки шариковые.

Мотивировали это тем, что шариковые ручки якобы портят почерк. Раньше ведь и предмет такой был — чистописание, на котором у детей вырабатывали красивый, ровный, с правильным наклоном и изящными завитушками, почерк. А так можно было научиться писать, только если следишь за нажимом, заправляешь ручку чернилами, следишь, чтобы не капнуло…

Сегодня об этом смешно даже слышать. На красивый почерк давно никто не отвлекается — в мире так много интересного! Да и зачем стараться выводить буквы и цифры, если все бумаги давно заполняются не от руки, а на компьютере? Писем мы не пишем, фотографии не подписываем (и не печатаем!), разве что школьные сочинения пока ещё актуальны. Хотя их всё чаще заменяют рефераты. Распечатанные на принтере.

Серьги и другие украшения — отвлекают!

«Ты учиться пришла или серёжками сверкать?» — возмущённо кричали учителя на девочек, посмевших явиться на уроки в серьгах. И заставляли вынимать украшения из ушей. Надо сказать, что тогда многие родители, соблюдая традиции, прокалывали дочкам уши ещё в детстве. А раз прокололи — надо носить серьги, иначе дырочки зарастут. Многим бабушки дарили крошечные золотые серёжки, очень скромные и неброские, но даже такие носить было нельзя.

Сегодня ничего не запрещается: носите хоть золотые, хоть серебряные серьги, клипсы, бусы, «тоннели», стразы… Только почему-то у девочек исчез интерес к серёжкам. Может быть, только запретный плод сладок, а если ничего не запрещают, то уже неинтересно?

Писать левой рукой — нельзя!

Страшно подумать, какие страдания испытывали дети-левши, когда их насильно заставляли писать только правой рукой! Так на всю жизнь искалечили почерк моей подруге: она пишет так, что никакому врачу не снилось, дай бог пару слов на странице разобрать! А всё потому, что её учительница додумалась привязывать ребёнку левую руку к туловищу! Чтобы писала правой. Средневековые пытки какие-то.

Сейчас никто левшей не переучивает. Учёные доказали: этого категорически нельзя делать. Потому что леворукость — никакая не болезнь и не отклонение, а, напротив, часто бывает одним из признаков гениальности. И, если такого человека насильно лишить возможности писать и делать другие дела левой рукой, это может привести к нервным тикам, нарушениям сна и заиканию, да и к другим проблемам со здоровьем.

Короткие юбки — неприлично!

Школьницам настойчиво запрещали укорачивать юбки форменных платьев, иногда на пороге всех встречала завуч и буквально линейкой вымеряла расстояние от края юбки до колена. А девочкам так хотелось хоть как-то скрасить жуткое впечатление, которое производили эти страшные форменные платья из колючей коричневой шерсти, закрытые и мешковатые! Так хотелось прийти в школу в модном мини!

Поэтому многие самовольно, тайком от матери, подшивали или вовсе отрезали ненавистный длинный подол. А дальше — как повезёт: или «пронесёт», или отправят домой переодеваться. Впрочем, старшеклассницы отрезали подолы не по одной, а целыми классами, так что бороться с таким массовым явлением было затруднительно. Вот интересное наблюдение. Когда мои дочки рассматривают мои школьные фотографии, то обычно морщатся: «Как инкубатор, все одинаковые», имея в виду те самые коричневые платья и фартуки. Но я им всегда отвечаю: на себя посмотрите! Мы-то так ходили вынужденно, потому что иначе нельзя было. А кто им сегодня запрещает наряжаться во что хочешь? Нет — все, как одна, носят зимой и летом джинсы, кроссовки, бесформенные толстовки и худи неопределённого цвета. Идёт стайка девочек — все одинаковые.

Кроссовки — нечего равняться на Запад!

Школьникам, которым повезло раздобыть дефицитные импортные кроссовки, внушали: это очень вредная обувь, она портит ноги, вырабатывает плоскостопие, не даёт коже дышать! Но в этом очень трудно было убедить мальчишку, пробежавшего в лёгких и удобных кроссовках хоть пару кварталов. Было с чем сравнивать: отечественные резиновые кеды и негнущиеся сандалии многие до сих пор вспоминают с содроганием.

Сегодня в каждой квартире — десяток пар кроссовок: в них ходят дети, родители, бабушки и дедушки. Летом и зимой. На прогулки и в гости. В театр и на работу. И в школу, конечно же!

Косметика — слишком вызывающе!

Вот этот запрет, я считаю, был вовсе не лишним. По крайней мере, в восьмидесятых, когда в моде были жуткие фиолетовые тени с блеском, пунцовые румяна, шесть слоёв чёрной туши и помада тонов «вырви глаз». Учителя, конечно, боролись.

Помню, как одну мою одноклассницу, упорно не желавшую подчиняться, каждое утро заставляли умываться в туалете. Водой. Холодной. Никаких средств для снятия макияжа не было, да и тогдашнюю тушь невозможно было смыть, не размазав чёрные круги по лицу. Так она и сидела потом до конца уроков — с чёрными кругами, но гордая и довольная.

Сегодня, к счастью, у школьниц есть масса способов воспользоваться качественной косметикой так, чтобы это было уместно и красиво. Они умеют это делать лучше нас. Никто не красится ярко и вызывающе, уже к 14−15 годам девочки обладают хорошим вкусом и чувством меры.