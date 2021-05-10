Поминовение усопших, день света и день предотвращения хронической усталости. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, — расскажет наш календарь дат. День одуванчика, Радоница, день рождения вазелина и другие интересные праздники.

11 мая — Радоница (день поминовения усопших). «Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день — Радоницу (от слова «радость» — ведь праздник Пасхи продолжается), и этот праздник совершается во вторник после Пасхальной недели. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище — помолиться об усопших. Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах — не приветствуется церковью. Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом — фотографию усопшего.

12 мая — Международный день предотвращения синдрома хронической усталости. Хроническая усталость, или синдром хронической усталости — это заболевание, характеризующееся повышенной утомляемостью, стойким снижением работоспособности, жизненного тонуса, мышечной слабостью и постоянным ощущением усталости, не проходящим при отдыхе. Только совсем недавно медики пришли к выводу, что это отдельное серьезное заболевание со своими признаками, сопутствующими проявлениями и особой терапией, как об отдельном диагнозе о нем впервые заговорили в 1984 году.

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13 мая — Всемирный день одуванчика. Общеизвестный факт: «пунктуальный» одуванчик раскрывается в 6 утра и закрывается в 15 часов, плюс — минут несколько минут. Люди подсмотрели у одуванчика некоторые секреты пушистого зонтика и придумали парашют. Но больше ценят его полезные свойства. Из одуванчиков варят варенье, цветки маринуют, кладут в супы и закуски, готовят вино.

14 мая — День рождения вазелина. В 2021 году это косметическое и лекарственное средство празднует 138 годовщину. Британско-американский химик Роберт Чезбро придумал и усовершенствовал технологию изготовления вазелина, а 14 мая 1878 года он запатентовал средство. Эту дату и принято считать официальным днем рождения вазелина. Чезбро обратил внимание на странную массу, которую нефтяники наносили на раны и ожоги. Изучение субстанции, которая напоминала мягкий парафин, показало, что она благотворно влияет на процесс регенерации кожи и ускоряет заживление. В процессе экспериментов химику удалось установить полезные компоненты и отделить их.

15 мая — в Беларуси отмечается Международный День семьи. Международный день семьи был создан с целью привлечения внимания широкой общественности к вопросам семьи и брака. В настоящее время во всем мире существует серьезная проблема неполных семей и огромного количества разводов. Еще одной тенденцией нашего времени можно назвать большую популярность гражданских браков.

16 мая — Международный день света. Праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности. Ведь существует и проблема сохранения тёмного неба, так необходимого животному миру.