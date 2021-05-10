«Крылья» МЧС: кадеты ближе узнали, как устроена авиация спасателей

Учебный год плавно подходит к своему завершению, но кадетам старших курсов Минского областного кадетского училища уже сейчас пора задуматься о выборе учебного заведения и о будущей профессии. Именно поэтому в среду, 28 апреля, под эгидой Минского областного управления МЧС для будущих выпускников, а также учащихся профильного десятого класса МЧС училища была организована поездка на аэродром «Липки» в Государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение «АВИАЦИЯ» МЧС Республики Беларусь.

В ходе посещения аэродрома «Липки» кадеты познакомились с материально-технической базой, осмотрели авиационную и специальную технику, применяемую для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ознакомились с организацией обеспечения поиска и спасения пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие на территории Республики Беларусь, узнали об истории создания, развития и становления авиации МЧС.



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Дмитрий Клименко, заместитель начальника авиации, подполковник внутренней службы, рассказал гостям учреждения о том, как стать авиатором-спасателем и о требованиях, предъявляемых к кандидатам.







Вначале экскурсии ребят ожидал аэродромный автомобиль, внешне он очень схож с автоцистерной, но все же невооруженным взглядом можно найти различия. Самой интересной частью мероприятия стало посещение взлетно-посадочной полосы аэродрома. У кадет от такого количества техники перехватывало дыхание, ведь перед глазами ребят стояли вертолеты с символикой «МЧС РБ», которые они видели впервые, а до этого только на картинках: AS-355, Ми-2, Ми-8, Ми-26, самолеты Ан-2, «беспилотники», которые позволяют выполнить в полном объеме возложенные на учреждение задачи.







Непередаваемые эмоции, как оказалось, ждали впереди, когда ребятам и девчатам предложили подняться на борт и сесть за штурвал массивных, надежных и универсальных вертолетов Ми-8 и Ми-26.

В завершении такого богатого на эмоции мероприятия, кадеты Минского областного кадетского училища поблагодарили спасателей-покорителей воздушного пространства за предоставленную возможность прикоснуться к авиационной романтике, за знакомство с особенностями проведения спасательных работ в воздушной гавани и на земле, высказали искреннюю заинтересованность и намерение после обучения в кадетском училище связать свою жизнь со службой в МЧС.





Кто знает, возможно, наши ряды в скором времени пополнят юнцы с горящими глазами, добрыми и отважными сердцами!