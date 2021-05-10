Сколько стоят похороны в Слуцке. И хватит ли тех денег, что даёт государство

В Беларуси в апреле сократилось пособие на погребение. Сейчас оно составляет 1277,1 рубля. Для сравнения: в феврале оно было 1474,6 рубля (на 197,5 рубля больше). Размер пособия зависит от средней зарплаты по стране: падает она — уменьшается и пособие.

Хватит ли пособия на организацию похорон и сколько вообще стоят те или иные ритуальные услуги, выяснил «Кур'ер».

Реклама

Услуги в морге

В Слуцком морге можно заказать платные услуги. Цена зависит от степени сложности работы. В среднем помыть и одеть усопшего стоит около 65−90 рублей. Есть парикмахерские и косметические услуги. К примеру, бритьё обойдётся в 11−14 рублей, гримирование — в 23−49 рублей (в зависимости от пола и сложности), причёска —10−18 рублей.

Актуальная в пандемию услуга — уложить покойника в герметичный пакет — стоит 22−24 рубля.

Можно отпеть покойного в ритуальном зале морга. Помещение предоставят за 24 рубля на полчаса.

При Слуцком морге есть ритуальный магазин, где можно купить гроб, венки. Самые дешёвые гробы стоят там 89 рублей. Есть модели подороже — до 365 рублей.

Сколько стоят похороны в агентстве

, предприниматель, который оказывает ритуальные услуги в Слуцке, рассказал «Кур'еру», что суммы в 1277 рублей с лихвой хватит на обычные стандартные похороны, но без поминок.

Если человек умирает дома и его не нужно везти в морг, ритуальщики приедут, омоют, оденут, положат в гроб, вынесут и отвезут на кладбище, выкопают могилу и похоронят. Выезд четырёх человек, которые копают могилу, выносят тело в гробу и хоронят, стоит 230−270 рублей. Гроб — от 150 рублей. В целом обычные, без претензий, похороны обходятся в 700−800 рублей. Повторимся — без учёта поминок.

Сколько стоят поминки

Поминки в Слуцке часто проходят в кафе «Колос». Там «Кур'еру» сказали, что цена их зависит от того, что будут заказывать, сколько людей придёт и будут ли брать спиртное. Поэтому назвать точную сумму сложно. Но в среднем на обычных поминках делают заказ на 20−23 рубля на человека.

Допустим, на поминках 30 человек. Значит, они обойдутся в 600−690 рублей, если вы будете делать среднестатистический заказ.

Вывод

Суммы в 1277,1 рубля вполне хватает на скромные похороны с поминками для самых близких.

Пособие на погребение оформляют в Слуцком райисполкоме (каб. № 215). При себе нужно иметь справку для получения пособия и свидетельство о смерти, которые выдадут в ЗАГСе или в сельисполкоме, паспорт человека, который получает пособие на погребение.