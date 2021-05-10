Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка на прошедшей неделе, с 3 по 9 мая. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Дима Жоголь (@dimasik_vel)

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Публикация от ALBARICOQUE (@alex_kudelka)

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Публикация от Материнство💡Lifestyle💡 (@kiss20023)

 

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Публикация от Алина Карташевич (@alysya94)

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Публикация от АЛЁНА | ДЕВУШКА — ЭНЕРДЖАЙЗЕР (@belenka.a)

 

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Публикация от Ekaτerina ❤️ (@_kateee.stc)

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Публикация от Anasteisha Grek (@_madam__koko)

 

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Публикация от Юля (@sm__yulia)

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Публикация от xmerzlowx (@_merzlow_)

 

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Публикация от Roman Koyko-Belkovsky (@koykobelkovsky)