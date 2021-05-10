Чтобы лечить лучше. Как ЕС помогает Брестской детской областной больнице

C ноября 2020 года в Брестской детской областной больнице не пользуются кислородными баллонами. Здесь работает современная кислородная станция. Также в больнице появился новый реанимационный автомобиль, сейчас закупаются пять аппаратов ИВЛ.

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«Это очень значимый проект для Бреста»

Всё это — поддержка ЕС в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина 2014—2020», в которой брестчане участвуют в рамках проекта «Свободный доступ к медицинским услугам в трансграничном регионе». Партнер брестчан — Автономный общественный департамент здравоохранения в Лосицах (Польша). Общий объем финансирования составил 1 104 148,80 евро.

Координатор проекта доцент Брестского государственного университета имени Пушкина Александр Панько лично заинтересован в том, чтобы у брестских детей было качественное медобслуживание — он и сам отец троих школьников.

«Это очень значимый проект для Бреста. Я хотел, чтобы Брестская областная больница, которая обслуживает детей всей области, имела лучшие возможности для оказания медицинской помощи детям. Я заинтересован в этом и лично, и как профессионал».

Панько написал не один международный проект. Как эксперт, консультант и координатор с 2005-го по 2021 год участвовал в более чем 30 международных проектах экологической и социальной направленности.

Он говорит, что проекты при поддержке ЕС — это возможность привлечь безвозмездные средства на решение важных задач.

«ЕС финансирует проект на 90%, остальные 10% — средства белорусского бюджета. Такая помощь позволяет решить некоторые проблемы, которые ждут своей очереди. Чтобы написать хороший проект, нужен опыт. Важно найти надежного партнера, который понимает значимость проекта».

Панько знал о возможностях, которые предоставляет программа трансграничного сотрудничества, в частности про важный ее аспект — безопасность в регионе, и пришел с идеей к руководству Брестской областной больницы.

«Проблема здоровья на определенной территории сама по себе трансграничная, а безопасность в данном случае рассматривается с точки зрения удовлетворения различных социальных нужд населения. Проект направлен на улучшение условий оказания медицинской помощи в частности, а глобально — качества жизни. Когда я обратился к руководству больницы с этими идеями, то узнал, что необходимо улучшить для оказания медпомощи в первую очередь. Оказалось, надо было решить вопрос с подачей кислорода. Так появилась кислородная станция — в проекте и в реальности».

Баллоны с кислородом носить не надо — работает автоматика

Сергей Ковшик возглавил детскую больницу два года назад, до этого руководил взрослой клиникой в Бресте. Он хирург, теперь, правда, занимается только административной работой. Говорит, что скучать по хирургии некогда.

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«В этот корпус переедет реанимация, отделения кардиоревматологии, паллиативных больных, недоношенных новорожденных. Оборудование и строительство обошлись местному бюджету в 46 млн рублей. Все отделения нового корпуса будут обеспечены современной подачей кислорода, поэтому для нас очень важна поддержка ЕС, которая позволила оборудовать кислородную станцию».

Чего стоит одно только строительство нового корпуса больницы. Он с гордостью показывает на здание, в котором вовсю идут работы по отделке.

Кислородная станция, на которую в рамках проекта пошло 800 тысяч рублей, работает с ноября и снабжает всю больницу кислородом.

Потребность в кислороде значительно увеличилась в связи с пандемией COVID-19. Сергей Ковшик объясняет: ежедневно есть необходимость в кислороде в реанимации, для аппаратов ИВЛ, в операционном блоке. Конечно, все подразделения больницы, в которых был необходим кислород, и раньше были им обеспечены. Работала старая баллонная система. Она и теперь распространена на районном уровне оказания медпомощи. В Брестской области в больницах пользуются баллонами в 14 из 16 районов.

Но такая система требует определенных условий. Баллоны надо заправлять, необходимо рассчитывать их количество, что при пандемии крайне затруднительно, их надо хранить в специально оборудованных помещениях, иметь как резерв. Баллон весит не менее 60 кг, его транспортировка требует усилий и соблюдения особых мер безопасности: кислород находится под давлением. На фоне того, что детская больница находится в густонаселенном районе, такая система требовала замены.

Кислородная станция разместилась в здании, где ранее хранились баллоны. Помещение отремонтировали, поставили оборудование, которое нагнетает в емкости воздух, отделяет кислород от других компонентов, концентрирует его и направляет в подразделения больницы, где он необходим.

Если в закрытом помещении воздуха мало, его берут снаружи, для этого есть специальная вентиляция.

Сергей Ковшик говорит, что система позволяет иметь и резерв кислорода, которого в случае непредвиденных обстоятельств хватит на сутки. На резервные емкости переключит автоматика.

Работа кислородной станции практически исключает влияние человеческого фактора, снимает вопрос, подвезли баллоны или нет, исключает проблему нехватки кислородной поддержки пациентам.

«Преимущества такой системы в большей безопасности. Есть возможность вырабатывать столько кислорода, сколько нужно, иметь запас. Удобство обслуживания очевидно — нет необходимости транспортировать баллоны», — сказал главный врач больницы.

Важность кислородной поддержки продемонстрировала эпидемия COVID-19. Пандемия внесла и коррективы в объем финансирования проекта, отметил Александр Панько:"Полгода назад проект продлили до 31 августа 2021 года. Брест и Лосицы дополнительно получили более 115 тысяч евро, за которые закупили оборудование, включая средства индивидуальной защиты для медперсонала, стерилизаторы и бактерицидные облучатели (обеззараживают воздух). В Бресте в рамках проекта планируется закупка пяти аппаратов ИВЛ".

Эти аппараты в числе прочего очень важны для оказания паллиативной помощи детям, улучшение качества которой является еще одним компонентом проекта.

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Число паллиативных детей растет

Количество детей, находящихся на паллиативном учете, увеличивается в целом по стране. Чаще всего в паллиатив (когда тяжелобольного ребенка нельзя вылечить, можно только поддержать, улучшая качество жизни) попадают дети, страдающие неврологическими и онкологическими заболеваниями.

Как отметила заместитель главного врача Брестской детской областной больницы Юлия Жарко, количество паллиативных детей, находящихся на учете, увеличилось с 98 в 2017 году до 245 на 1 января 2020 года.

Рост числа таких больных объясняется улучшением оказания медицинской помощи.

«За счет качественного ухода и оказания медицинской помощи дети с тяжелыми патологиями живут дольше. Пренатальная диагностика развита неплохо, и часто медики говорят о том, что рекомендуется прервать беременность, если плод имеет тяжелые пороки развития. Родителям объясняют последствия, но многие отказываются прервать беременность».

Семьям, где появляется тяжело больной ребенок, необходимо оказывать мультидисциплинарную поддержку, говорит Юлия Жарко.

«Важна психологическая помощь родителям. У нас появилась вторая ставка психолога, и теперь с родителями тяжелобольных детей работают два специалиста».

Помощь паллиативным детям оказывается на дому и в больнице. Такие дети требуют периодических обследований, забора анализов, консультаций узких специалистов.

«Госпитализируем ребенка на несколько дней и решаем вопросы, — дополнил Сергей Ковшик.— Сейчас функционируют два бокса (пять мест) для госпитализации паллиативных детей. На паллиативных койках оказывается помощь в конце жизни. Не каждый родитель готов видеть, как умирает его ребенок. Бывает, что в семье есть другие дети, совсем небольшая квартира, и тогда привозят к нам. У нас также лежат дети, когда родители хотят взять социальную передышку на некоторое время».

В больнице в рамках проекта ЕС закупили мебель и телекоммуникационное оборудование для Клуба родственников.

«Важно объединить родителей тяжелобольных детей, у которых похожие проблемы, помочь им смириться с тяжелой жизненной ситуацией, ведь они находятся в сильнейшем стрессе в течение длительного времени. Клуб будет использоваться для встреч, консультаций. Из-за эпидемии коронавируса процесс замедлился, но для поддержки семьи используется телемедицина, поддержка по телефону. Мы стараемся помогать семьям на дому», — отметил главврач больницы.

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14 детей на ИВЛ живут дома

Пример поддержки паллиативных детей вне стационара — предоставление и обслуживание за счет больницы аппаратов ИВЛ на дому.

В 2017 году только один ребенок в Брестской области находился дома на ИВЛ, в 2018 году — уже четыре, в 2019-м — 11, сейчас 14. Эти цифры означают не столько рост нуждающихся в ИВЛ, сколько увеличение доступности аппаратов на дому. Для ребенка и семьи важно, что дети живут дома, а не в больничной реанимации.

«Пациентов и нас беспокоили технические моменты, уход за оборудованием, однако это решаемые вопросы. С конца 2017 года мы заключаем договор безвозмездного пользования и предоставляем детям (в основном это паллиативные больные) аппараты ИВЛ на дом, причем гарантируем за свой счет техническое обслуживание и расходные материалы. Есть и специалист, который консультирует детей на дому», — рассказала Юлия Жарко.

В рамках проекта ЕС «Свободный доступ к медицинским услугам в трансграничном регионе» сейчас идет закупка пяти портативных аппаратов ИВЛ, электроотсосов и кислородных концентраторов, которые будут использоваться соответственно нуждам пациентов, отметила Жарко.

«Часто паллиативные дети нуждаются в использовании электроотсосов, у них есть проблемы с глотанием. Дети на ИВЛ имеют трахеостомы, куда вставляется трубка аппарата. Трубку необходимо прочищать, для этого используется электроотсос, так что он необходим всем детям на ИВЛ. Выписка из больницы с аппаратом происходит только после обучения родителей. Некоторые все равно не справляются, и дети возвращаются к нам. Иногда это происходит из-за бытовых проблем, например, когда в однокомнатной квартире живет семья с несколькими детьми».

На новые аппараты ИВЛ в Брестской областной больнице большие планы. Когда их получат, смогут сформировать подменный фонд аппаратов, что очень важно, сказала Жарко.

«Случается, что у какого-то ребенка ухудшается состояние, и его переводят на ИВЛ. В это время у другого аппарат ломается. Резерв позволяет избежать очереди, сразу заменять неисправный».

20−40 выездов реанимационного автомобиля по области еженедельно

В некоторых случаях к паллиативным детям приезжают на дом узкие специалисты. Случается, что бригада едет на реанимационном автомобиле.

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«Эта машина, — говорит главный врач, — имеет гидравлическую платформу. Система так сбалансирована электроникой, что при движении пациент практически не ощущает толчки. Расстановка сидений по техническому заданию сделана удобно для оказания медпомощи. В машине есть транспортный инкубатор, который оснащен подачей кислорода, электроотсосом. Инкубатор можно убрать, если надо перевозить крупного ребенка. Есть транспортный ИВЛ».

В Брестской детской областной больнице два реанимационных автомобиля, один из них закуплен в рамках проекта ЕС в конце 2019 года за 135 тысяч евро и обслуживает выезды реанимационной бригады.

Сергей Ковшик приводит пример, когда без такой машины невозможно обойтись.

«Паллиативный трехмесячный ребенок нуждается в помощи хирурга. Такого ребенка следует перевозить в специально оборудованном автомобиле. Бывает, одного ребенка в Минск транспортируем, другого — в Пружаны. У нас был случай, когда одновременно необходимо было отправить реанимационный автомобиль в Пинск (их машина была на ремонте) и перевезти ребенка в Минск. В то же время требовалась бригада в Кобрин. У нас по области 20−40 выездов реанимационного автомобиля еженедельно, и всегда речь идет о помощи тяжелым детям. Машина оснащена всем необходимым оборудованием для поддержки жизненных функций, иногда перевозим детей на ИВЛ».

Помимо Брестской областной больницы в программе трансграничного сотрудничества участвуют и другие учреждения здравоохранения, например, Минская областная больница и районная больница Жабинки (Брестская область).

Подробнее о программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина 2014—2020» можно прочесть на сайте и на официальной странице в Facebook.

Статья подготовлена проектом EU NEIGHBOURS east.