Рождаясь у определённых родителей, в определённой семье, в определённое время, ребёнок долгое время не осознает, что существуют и другие модели поведения и жизни — не только те, которые приняты в их семье. Так, для домашней благовоспитанной девочки может стать шоком, что, оказывается, можно не мыть руки перед едой и отказаться есть суп на обед. А для какого-то другого ребёнка — удивительный факт, что не все родители бьют и наказывают своих детей.

Но до того момента, как эти откровения случатся в детской жизни, пройдёт уже много времени и произойдет множество событий, которые во многом предопределяют его будущую жизнь. Да и знание о том, что другие семьи живут иначе, не избавит маленького человека от насилия, пожалуй, только сильнее заставит страдать.

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Вырастая, дети из дисфункциональных семей по-разному справляются со своими детскими травмами. Кто-то уходит в зависимости и саморазрушение, кто-то пытается создать свои нормальные семьи и отношения, но очень часто ничего не выходит, несмотря на все прилагаемые усилия. О том, с какими проблемами сталкиваются эти выросшие дети, пишет в своей книге «Токсичные родители» Сьюзан Форвард, американский психотерапевт.

В первой части Форвард описывает родителей, которые нанесли своим детям такие травмы, которые не позволяют им отстроить собственную жизнь. Если у вас сейчас есть дети, самое время схватиться за сердце и задаться вопросом: а не токсичный ли я родитель?

Я, например, буквально сегодня утром прикрикнула на сына, который слишком долго возился в ванной и, кажется, вообще не собирался оттуда выходить. Но тут важно помнить, что родители — живые люди, они бывают усталыми, раздражёнными, выдохшимися и какими только не. Они могут повышать на детей голос по разным причинам — делает ли это каждого такого родителя токсичным? Разумеется, нет. Больше того, большинство детей в состоянии нормально справляться с эмоциональными вспышками родителей при условии, что в другое время эти взрослые стабильны и дают своему ребёнку любовь и заботу.

Форвард пишет, что в поисках наилучшего определения для родителей, наносящих постоянный вред ребёнку, самой подходящей аналогией стал яд, химическое соединение, постоянно поступающее в тело и отравляющее его. Токсин.

Токсичные родители — это те родители, которые постоянно унижают и травмируют своих детей, обращаясь с ними жестоко — часто даже после того, как дети выросли. Тут перед глазами встают какие-то страшные картины избитых, голодных и заброшенных детей, но это вовсе не обязательно. Родитель может и пальцем не тронуть ребёнка за всю его жизнь, но своими словами, репликами, оценками и установками нанести ребёнку такую травму, которая будет разрушать его во взрослом возрасте.

Форвард пишет, что вне зависимости от того, какого рода насилие по отношению к ребёнку применяли родители, выросшие дети имеют на удивление одинаковые черты: невероятно заниженная самооценка, которая толкает их к саморазрушительному поведению. Эти дети чувствуют себя недостойными хорошего отношения, нелюбимыми и неадекватными. Почему?

Потому что это типичный защитный механизм, который срабатывает у маленького ребёнка. Раз мама или папа так ведут себя по отношению ко мне, значит, я в этом виноват, значит, я недостаточно хорош и не достоин нормального отношения. Ребёнок просто не может допустить мысль, что это взрослые — неадекватные, жестокие и не любящие его люди. Эта мысль противоречит детскому инстинкту выживания.

Вырастая, эти дети просто не могут почувствовать любовь, которую по отношению к ним будут испытывать их собственные дети или партнеры, хорошее отношение друзей и коллег. И это, пожалуй, самое жуткое последствие такого детства. Как стена, которую не может до конца пробить даже любовь собственного ребёнка.

Признать, что всё это — о вашем детстве, очень трудно. Даже если вам уже 50 лет, даже если родителей уже нет в живых. Эти детские защиты срабатывают и срабатывают, бесконечно отодвигая на задворки правду: вы не виноваты в том, что с вами так обращались. Ребёнок никогда ни в чем не виноват. Всё это — вина исключительно родителей.

Форвард в своей книге предлагает опросник, который поможет понять, относится все это к вашим родителям или к одному из них.

Ваши отношения, когда вы были ребёнком:

Ваши родители говорили вам, что вы плохой/никчёмный? Обращались к вам в оскорбительной форме? Постоянно критиковали? Ваши родители прибегали к физическим наказаниям во имя дисциплины? Били ли вас ремнем или другими предметами? Ваши родители пили/принимали наркотики? Вы чувствовали из-за этого растерянность, испуг, боль, стыд? Были ли ваши родители в тяжелой депрессии или эмоционально недоступными из-за своих собственных эмоциональных проблем, психического или физического заболевания? Вам приходилось заботиться в детстве о ваших родителях, так как у них было много проблем? Вам сделали что-то, что должно было храниться в тайне? Ваши родители злоупотребили вами сексуально в какой-либо форме? Вы боялись ваших родителей большую часть времени? Когда вы злились на ваших родителей, вам было страшно, что они это заметят?

Ваша взрослая жизнь:

Думаете ли вы, что вы состоите в деструктивных отношениях? Думаете ли вы, что при слишком большой эмоциональной близости с кем-либо этот человек в конце концов причинит вам страдание или бросит вас? Вы ждёте от людей худшего? И в целом от жизни? Вам трудно определить, кто вы, что чувствуете и чего хотите? Вы боитесь, что если люди узнают вас таким, какой вы есть, они перестанут любить вас? Если вы добиваетесь успеха, чувствуете ли вы тревогу и боязнь того, что кто-то узнает, что вы не более чем мошенник/мошенница? Вы обижаетесь или вам становится грустно без видимой причины? Вы перфекционист (ка)? Вам трудно расслабиться или развлечься? Несмотря на ваши старания, чтобы это было не так, видите ли вы сами себя «копией родителей»?

Ваши отношения с родителями во взрослой жизни:

Ваши родители продолжают обращаться с вами как с ребёнком? Вы принимаете важные решения, базируясь на возможном согласии/несогласии ваших родителей? Когда вы проводите или планируете провести время с вашими родителями, возникают ли у вас эмоциональные и/или физические реакции? Вам страшно поссориться с вашими родителями? Ваши родители манипулируют вами с помощью угроз или обвинений? Ваши родители манипулируют вами с помощью денег? Вы считаете, что несёте ответственность за то, как чувствуют себя ваши родители? Если они несчастны, чувствуете ли вы, что это ваша вина? Считаете ли вы, что вы должны сделать так, чтобы они почувствовали себя лучше? Кажется ли вам, что, как бы вы ни старались, то, что вы делаете ради ваших родителей, всегда недостаточно? Думаете ли вы, что когда-нибудь, неизвестно как, но ваши родители станут лучше?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на треть этих вопросов — вы определенно ребёнок токсичных родителей.

Форвард пишет, что, несмотря на все травмы, которые причиняют своим детям токсичные родители, эту ситуацию можно изменить. Не надеясь, что они когда-нибудь одумаются и изменятся (не изменятся), а обнаруживая собственную ценность, собственное право на любовь и хорошее отношение, и разрывая психологическую связь с разрушающим влиянием родителей.

Это долгий, сложный путь, на котором предстоит обратиться к специалисту за помощью и поддержкой. Путь, на котором вы, возможно, захотите прочесть эту или какую-то другую книгу о токсичных родителях, и в какие-то моменты будете закрывать её, обливаясь слезами и узнавая своё детство. Это будет очень непросто, но в конце… в конце вы сможете обрести себя.

«Наверное, вы уже подумали: «Подожди-ка, Сюзан. Почти все другие книги и другие эксперты говорят, что я не могу обвинять никого в моих собственных проблемах».

Глупости. Родители ответственны за то, что сделали. Разумеется, вы несёте ответственность за вашу взрослую жизнь, но эта жизнь по большей части была сформирована обстоятельствами, над которыми вы не имели ни малейшего контроля. Правда в том, что вы не ответственны за то, что сделали с вами, когда вы были беззащитным ребёнком.

Вы ответственны за то, что будете делать сейчас для того, чтобы перезагрузить вашу жизнь".