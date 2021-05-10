Жителя Слуцка Юрия Городника арестовали на 15 суток. Его жена не знает, за что

Случчанина Юрия Городника задержали в пятницу, 7 мая, в четыре часа дня. Он тогда шёл из городского Дома культуры, где смотрел выступление дочери. В понедельник, 10 мая, состоялся суд. Городника отправили под арест на 15 суток.

Обо всём этом «Кур'еру» рассказала жена Юрия Наталья. Она знает, что процесс был административным, но не знает, по какой статье.

Реклама

Наталья рассказала «Кур'еру», что суд прошёл в Слуцком РОВД. Её туда не пустили. Когда судья вышел из здания милиции, Наталья, по её словам, побежала за ним и стала спрашивать, какое постановление вынесли по её мужу и за что. Женщина говорит, что судья не ответил и сказал всё узнать у дежурного.

От дежурного Наталья узнала, что процесс был административным и что Юрию дали 15 суток. Отбывать он будет их в Слуцке, и в среду можно принести ему передачу. По какой статье начали административное дело, Наталья так и не узнала.

Официального комментария пока нет.

Напомним, что Юрий Городник был одним из тех, кто возлагал цветы к памятнику жертвам Слуцкого гетто. В числе прочих его после возложения судили и дали штраф в 25 базовых (675 рублей на тот момент). Позже Юрия уволили с работы.

В тему: