«В 7 лет я понимала, что такое жизнь и смерть». Случчанка рассказала о событиях зимы 1943 года, которые запомнила на всю жизнь

Детские годы и юность Зинаиды Стажинской пришлись на время оккупации Случчины немецко-фашистскими захватчиками и послевоенные годы. Она родилась в 1936 году в деревне Старево Слуцкого района. Родители работали в колхозе, в семье было семеро детей.

Семилетняя девочка на всю жизнь запомнила события, которые произошли зимой 1943 года в её деревне.

От смерти спас парень из соседней деревни

«Это было в феврале 1943 года. Рота полицаев прибыла в деревню Старево. Пособники гитлеровцев ходили по хатам, собирали продукты для нужд Германии, — рассказывает Зинаида. — В дом зашёл полицай, приказал шить из домотканых покрывал большие мешки, в которые насыпали зерно.

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Услышала, как мама спросила его: «А мой ты голубчик! Скажи, что с нами будет?» — «Всё будет хорошо, тётка, — ответил полицай. — Будете жить в красивом городе».

Но чувство тревоги не покидало родителей. Мама пошла к соседям и там увидела в хате парня из другой деревни, который прибежал предупредить родных. Он сказал ей: «Уходите в лес, спасайтесь. Полицаи забрали в нашей деревне сначала продукты, скот, а потом всех завели в один дом и сожгли. Кто пытался убежать — расстреливали. Мне чудом удалось спастись».

Как обманули немцев

Зинаида помнит, как отец запряг лошадь, на сани уложил мешки с вещами, под ними спрятали детей. Когда полицейский обоз с награбленным добром поравнялся с их домом, а Стажинские жили на краю села, то отец пристроил к нему свои сани. Так смогли выехать из деревни. Удивительно, что часовой не остановил их, пропустил. При первой возможности свернули на дорогу в лес, где несколько дней прятались. Отец Зинаиды сходил в деревню, увидел пепелище. Почти всех жителей Старево сожгли заживо. Ему удалось найти только троих выживших, которые прятались в погребе: двух женщин и одного парня. Он забрал их с собой.

Родители Зинаиды строили в лесу сначала шалаши, а потом и домики. Позже нашли приют в соседней деревне. Ведь надо же было как-то жить.

Убегали и скрывались

«Ещё один эпизод из того времени не могу забыть, — говорит Зинаида. — Прилетел немецкий самолёт, выследил нас, летал над нами на небольшой высоте, обстреливал дома. Побежали подальше в лес. Помню, бегу рядом с мамой, слышу, как свистят пули, плачу, кричу: «Мамочка, миленькая, хоть бы ещё этот разочек пожить!»

В семь лет я уже понимала, что такое жизнь и смерть. На новом месте недолго удалось пожить, кто-то донёс о нашем поселении полицаям, которые устроили облаву. Но нас успели предупредить, и мы снова убежали. Дома наши полицаи сожгли, мы опять остались без крова".

Жизнь после войны

Зинаида вспоминает, как жили в первые послевоенные годы после освобождения Случчины от гитлеровских оккупантов:

«Поселились в деревне Подстарево. Старшего брата Ивана летом 1944 года призвали на службу в ряды Красной Армии. Пока строили свой дом, нас пустили пожить к себе соседи — жили в сенцах.

Младший брат заболел и умер. Отец тоже тяжело заболел. Мама работала в колхозе одна. Голодно было. Прихожу из школы, говорю: «Мама, хочу кушать!» Она мне отвечает: «Ой, доченька, нет ничего!»

Я убегала на улицу, чтобы забыть про голод. Иногда нам удавалось раздобыть мисочку зерна, из которого мололи муку. Мама пекла из неё блинцы. Для детей тогда не было вкуснее еды. Запомнилась чёрная фасоль, которую присылали как помощь американцы. Её парили в чугунке в печке, а потом ели".

Тяжело было зимой сидеть в доме. Хотелось выйти на улицу, погулять, а обуви не было. Что делала Зина? Сначала решала, к кому в гости хочет попасть. Выскакивала на улицу босиком, быстро бежала по снегу, забегала в дом подружки и обязательно забиралась на печку. Так поступали и другие.

В январе 1945 года почтальон принёс похоронку на старшего брата. Он погиб при освобождении Варшавы. Зинаида помнит, как плакала мама, помнит её слова: «Нет больше нашего Ванечки».

Как сложилась жизнь

«Проучилась в школе четыре класса, а потом меня забрала к себе тётя, которая жила в Слуцке. Училась в школе № 5. Когда окончила семь классов, уехала на работу в Краснодарский край, работала на лесопилке. В Слуцк вернулась через несколько лет. Училась на курсах машинописи в Доме офицеров. Работала секретарём-машинисткой в организации «Госплемрассадник».

Вышла замуж за офицера. По службе с мужем поколесили по СССР. После демобилизации мужа вернулись в Слуцк. Сын, внук и внучка, два правнука живут в Санкт-Петербурге.

Муж Виктор Борисович Кассал, подполковник в отставке, умер в 2005 году.

До пандемии каждое лето ездила к детям в гости, теперь общаемся только по телефону. Живу одна, помогает по дому социальный работник. Приходит ко мне два раза в неделю, покупает продукты, лекарства, убирает квартиру".

Сегодня главное желание Зинаиды Стажинской: «Только бы не было войны! Пусть люди живут в мире и не испытывают того, что выпало на мою долю».