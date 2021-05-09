Жители Слуцка рассказали, что для них значит День Победы, и спели свои любимые военные песни

В воскресенье, 9 мая, случчане отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. «Кур'ер» вышел в город и спросил у горожан, что они делают 9 мая, какая их любимая военная песня и что для них значит День Победы.

Реклама