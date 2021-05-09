Проект «Случчина помнит». «Кур'ер» продолжает публиковать материалы о судьбах людей во время войны

В течение многих лет «Кур'ер» собирал истории людей, переживших войну. Так появилась летопись «Случчина помнит».

Она о поколении Великой Отечественной войны: ветеранах и участниках, партизанах и подпольщиках, тружениках тыла и узниках концлагерей, блокадниках и детях войны. Соавторами проекта выступали и наши читатели, которые пересказывали нам воспоминания своих дедушек и бабушек, истории ныне живущих и уже ушедших ветеранов и участников войны, делились сохранившимися фото­графиями довоенного, военного и послевоенного времени.

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Сегодня в летописи «Случчина помнит» собраны 70 историй людей, переживших войну. В проект также вошли 18 материалов, собранных и подготовленных слуцкими краеведами и историками на основе документов, подтверждённых фактов, фотографий и воспоминаний свидетелей тех страшных событий. Это публикации о начале Великой Отечественной войны на Случчине, о Слуцком концлагере и гетто, о местных подпольщиках и партизанском движении, о жизни в окку­пации, об освобождении Слуцка и о том, как случчане прожили первый мирный год жизни и с чем встре­тили День Великой Победы — 9 Мая.