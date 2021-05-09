Топ-5 причин, почему нас не устраивает счастье бывших. И как привести себя в порядок после тяжёлого разрыва

Почему некоторым людям сложно отпустить бывших возлюбленных и уж тем более смириться с тем, что те счастливы без них? Вероятно, потому, что таким людям сложно осознать, что их бывшие партнёры могут имеют полное право на новую жизнь после расставания. Поэтому у собственников и ревнивцев активизируется цель: «Достать бывшего». Разбираемся, почему так происходит и как преодолеть зависимость.

Лицезреть бывшего партнёра или партнёршу с новой пассией — испытание не из простых. С одной стороны, хочется порадоваться за человека, но с другой — появляется злость на то, что он так быстро окунулся в новые отношения. Особенно это тяжело, если разрыв был болезненным. В таких случаях всегда кажется, что ни ты, ни твой экс-возлюбленный (-ая) ещё долго не оклемаетесь. Но, оказывается, что «долго» у каждого своё. И это нормально.

Реклама

Но понять и принять, что человек, который причинил тебе боль, уже счастлив с кем-то другим, — сложно. Некоторые остаются наедине со своими переживаниями и пытаются их проработать, другие же приступают к активным действиям, желая разрушить счастье человека, которого они когда-то любили.

На самом деле, счастье бывших задевает далеко не всех, всё зависит от психотипа человека. Элена Гамаюн, психолог-таролог, знает массу случаев, когда люди вышли из абьюзивных отношений, вздохнули свободно и больше не хотят поддерживать бывшую связь. Однако, людей, которых цепляет счастье бывших, не меньше. Поэтому, давайте, разберёмся, откуда берется настрой: «Человек не может быть счастлив без меня».

1. Снижение самооценки

Если человек самоутверждался за счёт партнёра, то после расставания приходит осознание того, что он заблуждался насчёт бывшей половины.

Элена: «Муж моей клиентки ушел от неё к её же подруге. Такое предательство — сильная травма. Нам пришлось много работать, чтобы поднять самооценку моей клиентки, настроить её на новые встречи, убедить в том, что муж ей не подходил, а сами отношения были деструктивные.

Когда мы проработали травму, моя клиентка раскрылась и встретила новую любовь. Но как только её жизнь начала налаживаться, бывший муж, с которым она вынуждена была видеться из-за общего ребёнка, начал вести себя неадекватно. Во время встреч он часто и беспричинно грубил ей. Вся агрессия мужчины была основана на её возобновившейся личной жизни.

Такое поведение объясняется тем, что мужчина, уходя от жены, возвышался за счёт неё. Своим поведением он внушал ей, что она никому не нужна. Он был уверен, что развода экс-супруга навсегда останется одна и посвятит свою жизнь воспитанию их общего ребёнка. Однако, когда ситуация пошла не по его плану, и он увидел, что его бывшая жена интересна другим мужчинам, то самооценка мужа-предателя пошатнулась. Он начал злиться на то, что она посмела быть счастливой без него.

Раздражение и негатив — защитная реакция мужчины, который не хочет признавать, что он ошибся в бывшей жене (она кому-то нужна и счастлива). Не каждый человек готов признавать, что он сам ввёл себя в заблуждение. Он думает: «Как это так, она нашла мне замену, ещё и лучше, чем я сам!!!». После подобного откровения начинается подсознательная конкуренция с этим новым мужчиной.

В приведённой ситуации дошло до того, что муж выискивал фотографии нового кавалера своей жены, узнавал, чем тот занимается, и сравнивал себя с ним. Это яркий пример того, как таким «собакам на сене» хочется, чтобы у бывших всё было плохо. Его действия лишний раз убедили мою клиентку, что разрыв с бывшим мужем был правильным решением".

2. Продолжение самоутверждения за счёт бывшего партнёра

Женщины также не редко предают своих партнёров. Совершают они это по разным причинам, но в данном случае речь пойдет о том самом желании усидеть на двух стульях сразу.

Элена: «Женщина развелась с мужем после долгих лет брака. Причиной расставания стал любовник, который давал ей те эмоции, которые она недополучала в семейной жизни. В итоге женщина вышла замуж за нового возлюбленного, родила от него ребёнка, но при этом продолжала поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем. Делала она это больше из жалости, думая, что он кроме неё никому больше не нужен. Таким образом героиня самоутверждалась.

Для неё стало шоком, когда экс-партнер встретил успешную девушку намного моложе её, женился на ней, и у них тоже родился ребёнок. Счастливые отношения брошенного ею мужчины разрушили всю идиллию. В результате бывшая жена начала травлю новой возлюбленной мужа в социальных сетях, в частности, распространяла про неё грязные слухи.

Данный пример — зеркальная ситуация предыдущего. Женщина также была уверена, что её бывший муж никому не нужен, а после начала сравнивать себя с его новой девушкой. Она даже поменяла имидж, чтобы больше походить на пассию бывшего супруга. Это классическое поведение, свойственное собственникам. Они самоутверждаются, играя чужими чувствами. Так делают только неуверенные в себе люди".

3. Желание причинить ответную боль бывшему партнёру

Но сложнее переживают счастье бывшего возлюбленного все же не предавшие, а те, кого бросили. Что логично, ведь человек не может ментально отпустить человека, который не только стал инициатором расставания, но и сразу же начал новые отношения. У брошенного возникает чувство, что их история любви была пустышкой — чем-то несерьёзным, о чём можно мгновенно забыть.

Поэтому неудивительно, что преданные кем-то люди не могу простить своих обидчиков и всячески хотят причинить бывшим партнерам ответную боль. В таких случаях важно не зацикливаться на случившемся предательстве. Да, больно. Да, тяжело. Но месть — это не то, на чем нужно зацикливаться. Лучше направить все усилия на себя — своё психологическое здоровье и создание новых здоровых отношений.

Чаще всего, спустя какое-то время, приходит осознание, что болезненное расставание было подарком судьбы.

4. Зависимые отношения

Элена: «Одну из моих клиенток бросил молодой человек. После расставания она не смогла оборвать виртуальную связь с ним. Женщина следила за своим бывшим в соцсетях и сильно ревновала его ко всем девушкам, которые оставляли комментарии под его постами. Со временем её жизнь оказалась полностью сосредоточена на экс-бойфренде. Она была буквально истощена эмоционально.

На подобные взаимоотношения уходит огромное количество энергии, так как женщина не получает позитивной обратной связи, а имеет только негатив, сравнивая себя с новыми пассиями своего бывшего (как правило, не в свою пользу), то она начинает страдать, появляются претензии к себе, в результате ухудшается её психоэмоциональное состояние. Если женщина попадает в такую ситуацию, то ей обязательно понадобится помощь психолога для того, чтобы выйти из деструктивных отношений. Самостоятельно с таким трудно справиться".

5. Психические отклонения

Известны случаи, когда разрыв становится катализатором и заставляет брошенных партнёров вести себя максимально неадекватно. Они начинают преследовать, угрожать и навязывать своё общение бывшим возлюбленным. При этом будучи в отношениях подобные психические отклонения никак не проявлялись. В таких случаях объекты преследования таких людей обычно отмечают, что их некогда любимого человека словно подменили.

Любой человек, который сталкивается с подобной агрессией и сталкингом, рано или поздно начинает испытывать страх и и депрессивное состояние. И это понятно, ведь когда ваше счастье или свобода делают из вас в прямом смысле жертву в глазах экс-партнёра, то сложно жить спокойно. Если вы попали в такую ситуацию, то немедленно обратитесь за помощью в правоохранительные органы и к психологу.

Важно!

В диалоге со сталкером основное правило — всегда чётко говорить «нет». Нет встречам, нет каким-либо условиям с его стороны. Не используйте двусмысленные формулировки, которые позволят сталкеру подумать, что у него есть хоть какой-либо шанс на успех. Не говорите такие слова как: «возможно», «может быть» и им подобные.

Диалог со сталкером — это не способ его переубедить. Добровольно от своих заблуждений он не откажется. Диалог — это способ сбора доказательств. Если сталкер звонит вам по телефону, то обязательно записывайте все ваши разговоры. Если пишет — сохраняйте переписку и снимайте скриншоты с экрана. Это поможет при дальнейшем обращении в милицию.

Если у вас закончились отношения с мужчиной, особенно, если это было по его инициативе, очень важно провести курс самовосстановления. У многих женщин после расставания с мужчиной-инициатором начинают проявляться такие факторы, как низкая самооценка, плохое настроение, депрессия, появляется желание выпивать, хочется жаловаться подругам, женщина теряет привлекательность, на первое место выходит интерес к его личной жизни и так далее. Если вы прошли через болезненное расставание или продолжаете интересоваться личной жизнью бывшего, или видите вышеперечисленные факторы у себя, то вот вам следующие рекомендации: