История жизни партизанской медсестры из Слуцка. Какие привычки она сохранила после войны

Четверо детей из семьи жителя деревни Городище, народного доктора Прокофия Бартошик и его жены Ульяны сражались с фашизмом. Сыновья Сергей, Павел, Владимир и дочь Надежда. Павел пропал без вести. Только скупая строка с его именем осталась на мемориальном комплексе у деревни Десятины. Тех, кто вернулся живым с фронта, односельчане увековечили, создав бессмертный полк из фотографий в музее деревни Городище.



В зале «Участники Великой Отечественной войны» среди портретов мужчин есть фото единственной женщины Надежды Прокофьевны Бартошик. Официальная запись о Бартошик Н.П. как участнице Великой Отечественной войне есть в книге «Память. Слуцкий район. Слуцк. Книга 2» в разделе «Они вернулись победителями». /Надежда Бартошик родилась 24 или 26 ноября 1920 года. Была записана 1921 годом. Умерла в феврале 2005 г./ Непосредственно рассказов о её боевом пути нет. Пришлось расспрашивать родственников.

Племянник Петр узнал, что Надежда перед войной закончила Бобруйское медицинское училище. «В лихую годину в партизанском отряде на Случчине спасала раненых, больных. До этого побывала в гестапо. Фашисты жестко её избили. В семье предполагают, что пытали за связь с подпольщиками. Ушла лес к народным мстителям.

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В партизанском отряде много голодала. Потеряла ребёнка. Во время боя народных мстителей с фашистами погиб её первый муж. В то время ей было только двадцать с небольшим лет. На все наши расспросы махала рукой и отвечала: «Ай!». Про войну не говорила никогда. Невозможно было вытянуть из неё ни слова. Только однажды призналась, что была в партизанах. Ходила с санитарной сумкой. В сумке были бинты. Настоящего перевязочного материала не было. Рвали рубашки на бинты. Вот и вся её повесть".

Сестра Анна рассказала: «После освобождения Случчины осталась в городе. Работала медсестрой в больнице. Лечила раненых, больных. Сначала в старом здании, где сейчас роддом. Успела поработать и в новом помещении Слуцкой ЦРБ. До 69-летнего возраста была медицинской сестрой. Последние годы трудилась в физиотерапевтическом отделении. Городищенцы часто обращались к Наде за помощью. Не отказывала никому. Водила по врачам. Даже не в свою смену оставалась на ночь с тяжелобольными односельчанами. Пациенты и коллеги до сих пор вспоминают Надежду Прокофьевну добрым словом».

Свояченица Наталья поделилась: «Я познакомилась с Надеждой Прокофьевной в 1984 году. Она жила в частном доме на 1-м Базарном переулке вместе с мужем. Ее второй супруг Иван Петрович Барцевич тоже ветеран войны. Семья жила довольно скромно. Иван Петрович работал долгие годы директором крупного магазина в Слуцке. Но ничего дефицитного для того времени в доме не было. Ветераны Великой Отечественной войны Иван Петрович и Надежда Прокофьевна выращивали для себя овощи, фрукты, ягоды в маленьком саду. Держали кроликов и курей. Надежда Прокофьевна привлекла меня открытостью, доброжелательностью, стремлением помогать».

Анна добавляет: «Зайти к ветеранам в дом и остаться голодными было невозможно. Надю голодные военные годы научили правилу «Не покормив, не отпускать человека из дома».

Рассказ продолжила Наталья: «Надежда Прокофьевна в трудные годы развала СССР делилась пенсией, когда нам не выплачивали вовремя зарплаты. Давала свои ветеранские талоны на продукты питания, потому что в магазинах было пусто. Помогала и поддерживала, как могла. На парады не ходила. Пока муж Иван Петрович Барцевич праздновал в городе, Надежда Прокофьевна накрывала на стол. На день Победы к ней приходили племянники с семьями. Она варила гречневую кашу с тушенкой. Открывала закатанные огурцы и помидоры. Доставала графин самодельного домашнего вина. Тот праздничный стол у победителей и сегодня мне кажется самым вкусным! Коллеги из Слуцкой ЦРБ не забывали Надежду Прокофьевну. Поздравительные открытки всегда приносили ко Дню Победы, дню медицинского работника».

Наталья снова вспомнила: «Тетя Надя (так я к ней обращалась) любила поговорить о работе в больнице. Утверждала, что хорошая медсестра выходит даже самого тяжёлого больного. Только бы врач поставил правильный диагноз и назначил соответствующее лечение. Много раз рассказывала о своих коллегах — врачах. Сожалела, что некоторые врачи и медсестры встретили завоевателей-немцев в 1941 году хлебом-солью. Не любила коммунистов. Вспоминала, что её папа называл их мошенниками. (По иронии судьбы ее муж Иван Барцевич был коммунистом. Но вот мирно они уживались). Но и особой религиозности не проявляла. Всегда горой стояла за справедливость. Не юлила, говорила правду в глаза. Рассказала, как она ходила к главврачу добиваться правды, когда другие промолчали. И руководитель признался, что поступал неправильно».

Родственники сказали, что своих детей Надежда Прокофьевна больше не имела. Зато активно воспитывала племянников. А потом помогала присматривать за их детьми.

Солдат Победы Надежда Прокофьевна Бартошик прожила долгую достойную жизнь. Похоронена рядом с мужем на кладбище деревни Городище.

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