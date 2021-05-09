«При боли в спине нужно больше лежать». Невролог комментирует типичные ошибки пациентов

Одна из самых частых причин обращения к неврологу — боль в спине. Поговорим о десяти мифах, которыми окружена эта проблема.

1. Миф: при боли в спине нужно больше лежать

При скелетно-мышечной боли постельный режим приводит к катастрофизации боли и не способствует скорейшему выздоровлению. При выраженном болевом синдроме продолжительность постельного режима не должна превышать двух дней.

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2. Миф: боль лучше перетерпеть, чем принимать лекарства, способные вызывать привыкание и побочные эффекты

Боль надо начинать лечить при появлении первых признаков. Тогда она лучше поддаётся лечению. Если терпеть боль долго, то в работе структур головного мозга происходят изменения и присоединяется депрессия. Боль усиливается, она негативнее влияет на качество жизни пациента (нарушается сон, снижается аппетит, снижается продуктивность умственной работы) и окружающих его людей (человек становится более раздражительным, уставшим, что негативно сказывается на работе).

3. Миф: надо, чтобы мне выписали самое сильное лекарство

Все представители группы нестероидных противовоспалительных препаратов действуют одинаково (противовоспалительное, анальгезирующее, антипиретическое действие). Задача врача — рекомендовать пациенту препарат, наиболее оптимальный лично для него (персонифицированный подход), учитывая сопутствующие заболевания, необходимость длительного приема препарата.

4. Миф: боль нужно лечить только тогда, когда она возникла

Препараты следует назначать для регулярного приема для того, чтобы предотвратить боль, а не устранять её после того, как она возникнет. Также не следует принимать препарат «по требованию», иначе это ведёт к необходимости увеличения дозы препарата и снижению эффективности лечения.

5. Миф: уколы всегда эффективнее

Преимущество парентеральных типов введения препарата (когда лекарство вводится в организм, минуя желудочно-кишечный тракт, в отличие от перорального способа — пример ред.) сохраняется лишь на протяжении первых 1−2 суток лечения. Также обращать внимание следует на то, что кратность внутримышечного введения должна соответствовать времени действия препарата. Множественные инъекции могут вызвать серьёзные осложнения, такие как воспаление и инфицирование мягких тканей в области введения.

6. Миф: можно лечиться так: утром — таблетка, днём — мазь, вечером — укол

Использование двух и более препаратов нестероидных противовоспалительных одновременно — ошибка. Для достижения обезболивающего эффекта нужна комбинация с ко-анальгетиками (антиконвульсанды, антидепрессанты, витамины группы В, немедикаментозные методы).

7. Миф: причина боли — грыжа диска и остеохондроз

Практически у всех людей старше 25 лет при исследовании на МРТ или КТ находят дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника. Однако далеко не всегда это носит причинно-следственную связь с возникновением боли.

8. Миф: зачем ходить к врачу за обезболивающим? Можно поискать ответ у знакомых, в интернете

Врач всегда учитывает все за и против назначений, учитывая индивидуальные особенности пациента и конкретный клинический случай.

9. Миф: одних обезболивающих достаточно для лечения. Зачем врач назначил дополнительные таблетки?!

Сложный механизм боли, индивидуальные особенности течения болезни — всё это требует от врача воздействия на каждое звено патогенеза заболевания. Без комплексного лечения трудно достичь желаемого результата.

10. Миф: точно не стоит заниматься спортом при хронической боли, будет болеть сильнее

Физические упражнения, которые подбирает врач на основании осмотра, обследования, эффективности различных методов лечения, уменьшают частоту обострений и снижают их интенсивность.

В заключение хочу добавить, что золотой стандарт ведения пациентов с болью в спине включает в себя коррекцию образа жизни, двигательную реабилитацию, применение регулярных физических упражнений и при необходимости — медикаментозную терапию.