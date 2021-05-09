В Слуцком районе проходит акция «Не оставляйте детей одних!»

С 3 мая по 1 июня на Случчине проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному дню семьи и Дню защиты детей.

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Цель акции — привлечение внимания к проблеме детской шалости с огнём и гибели детей на пожарах, снижению количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечению их общей безопасности (дома, на улице, отдыхе, водоёме и др.). Акция пройдёт в четыре этапа.

Первый этап акции будет организован на объектах торговли и внешкольных учреждениях. Здесь работники МЧС не упустят возможности повторить с посетителями правила пожарной безопасности и ещё раз напомнить мамам и папам о недопущении оставления детей одних. Второй этап акции пройдёт в учреждениях здравоохранения. Медики и спасатели в интерактивной форме проведут занятия с молодыми мамами. На третьем этапе организаторы посетят многодетные семьи. Родителей и малышей ожидают конкурсы и викторины по ОБЖ.

И завершающий этап 1 июня — в День защиты детей — акция пройдёт в городском парке культуры и отдыха города Слуцка. Мероприятие предполагает массовость и зрелищность, развлекательные игры, подвижные конкурсы, демонстрацию пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования, распространение сувенирной и обучающей наглядно-изобразительной продукции.