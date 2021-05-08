Журнал «Юный Спасатель» побывал в гостях у слуцких школьников

Детский и подростковый журнал «Юный Спасатель» с самых малых лет обучает детей основам безопасности жизнедеятельности. Практически каждый, если не все, знаком с этим изданием, страницы которого увлекают и занимают на долгое время, что можно и забыть про обед и компьютерные игры.

30 апреля в рамках агитационной подписной кампании в гости к слуцким школьникам из ГУО «Средняя школа № 9 г. Слуцка» и ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка» приехала Светлана Ломовая, редактор журнала «Юный Спасатель». В самом начале мероприятий Светлана проверила читателей издания на знание основных видов чрезвычайных ситуаций, совместно обсудили опасности, которые можно встретить по пути в школу, а также поближе познакомились с содержанием журнала.



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Разнообразные игры, викторины, развлечения, песни и танцы позволили учащимся не только зарядиться положительными эмоциями перед праздниками, но и продемонстрировать свои приобретённые на уроках и в жизни знания в области безопасности, а также заработать за эти знания, ловкость и сноровку замечательные, а главное, нужные и полезные призы и подарки.







Например, игра «Опасно-безопасно» помогла выявить наиболее сосредоточенных и внимательных детей на опасных предметах и ситуациях, которые встречаются в жизни; команде девочек и команде мальчиков на скорость необходимо было примерить на себе «обмундирование» спасателя, чтобы найти быстрых, ловких и умеющих работать в команде ребят, не обошлось и без заданий на скоро-громкочтение заметок из журнала «Юный Спасатель» и других заданий и конкурсов.









В завершении каждого из презентационных мероприятий ребята обещали Светлане, что обязательно будут принимать участие в конкурсах и викторинах, проводимых журналом «Юный Спасатель», чтобы получить ценные призы и незабываемые впечатления.

Видео: Слуцкий РОЧС