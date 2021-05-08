«Верю, что кто-то также помнит». Почему я сажаю цветы не только на могиле своего деда, но и на братских захоронениях

Завтра День Великой Победы! Много лет прошло с той поры, но эта война коснулась каждого.

В 2009 году не стало моего деда — ветерана. Ему было 88 лет. Ещё чуть-чуть и совсем не останется людей, которые видели ужасы войны и знают цену Победы! И всё, что останется у каждого из нас, — это память в сердце, братские могилы погибших солдат, захоронения ветеранов, вернувшихся живыми с той войны!

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На каждом кладбище есть братские могилы тех, кто погиб, защищая наш край, хотя родом они были совсем из других стран. Каждый год я вижу, как люди приносят цветы, наливают фронтовые 100 грамм и кладут хлеб.

Однажды 9 Мая около кладбищ стояла машина на российских номерах. Впервые за много лет. Приезжали те, кто долгие годы искал своего родного человека и нашёл на нашей земле. В том году я посадила тюльпаны у деда и на братской могиле. И вижу, что люди сажают цветы, как и я. Каждый год их становится всё больше.

Я не делю людей на своих и чужих, они сражались за одну Победу. Мой дед воевал на русской земле, под Ельней и не только. Он вернулся. Его брат ушёл на Финскую войну и пропал без вести под Кёнигсбергом. Я верю, что кто-то, так же как и я, каждый год приносит там цветы к его братской могиле. Я верю, что кто-то так же помнит и ухаживает за ней там, на русской земле. И если каждый посадит хотя бы один цветок, если каждый не останется в стороне, ПАМЯТЬ будет жить ВЕЧНО!

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