Слуцкий бомж. Какие у этого человека проблемы, которые привели его к такой «жизни»?

А не смог бы «Кур'ер» ответить, что за человек ночует уже не первый год на остановках? Худощавый, высокий мужчина пожилого возраста не раз был замечен ночующим на остановках общественного транспорта. И летом, и даже зимой. И так уже не первый год. Примелькался.

Такой, вот, городской бомж? К сожалению, фото прислать не могу. Ну, неприлично как-то фотосессию устраивать в таких условиях. Какие у этого человека жизненные проблемы, которые привели его к такой «жизни»?

Реклама

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».