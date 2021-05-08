«Недостаток или избыток массы тела влияет на здоровье женщины». Сколько нужно весить, чтобы беременность прошла легко

«Похудеешь (наберёшь вес), тогда и забеременеешь» — подобные советы иногда слышат женщины на приёме у акушера-гинеколога. Но так ли всё однозначно? Влияет ли наш вес на зачатие, вынашивание беременности и сами роды? Расскажет Мария Такунова, врач акушер-гинеколог, руководитель семейно-образовательного центра «Лира».

В последнее время в обществе пропагандируется бодипозитив. К этому движению врач относится положительно, но с оговоркой.

— Человек имеет право быть разным: с разной фигурой, особенностями тела. Но как врач я сталкиваюсь с обратной стороной медали. Недостаток или избыток массы тела влияет на здоровье женщины, на её способность к зачатию, вынашиванию и рождению здорового младенца, — говорит медик.

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По словам Марии Такуновой, женщины с индексом массы тела (ИМТ) менее 18,5 и более 25 рискуют столкнуться с немалым количеством сложностей. Если ИМТ у женщины ниже 17 и выше 27, то частой проблемой будет нарушение овуляции.

Дело в том, что жировая ткань женщины гормонально активна: как избыток её, так и недостаток могут оказать влияние на соотношение половых гормонов в организме, что влияет на наступление овуляции.

— Приведу данные одного эксперимента: в нём приняли участие 67 женщин с избыточной массой тела и 26 женщин с недостаточным весом. За полгода первая группа снизила массу тела на 10 килограммов. Даже такое относительно небольшое похудение позволило восстановить овуляцию у 90% женщин, участвующих в эксперименте, и 52 женщины забеременели. В случае с испытуемыми с низкой массой тела набор веса помог забеременеть в 73% случаев, — говорит доктор.

Вот почему уже на этапе планирования ребёнка важно обратить внимание на соотношение вашего роста и массы тела. Специальная таблица поможет рассчитать ИМТ.

Чем рискуют женщины с высокой массой тела

Рассказывая о рисках для женщин с лишним весом, медик снова приводит данные исследований. Наблюдение за двумя тысячами полных женщин в США показало, что плюс 5 кг от исходного веса женщины в 18 лет на 5% увеличивают среднюю продолжительность времени, которое необходимо для наступления беременности. Более того, по мнению учёных, полнота может повлиять отсроченно. В США проводили исследование: женщины, у которых в подростковом возрасте ИМТ был более 30, в два раза чаще сталкивались с бесплодием, чем женщины, у которых в юности была нормальная масса тела.

Вес женщины имеет значение не только во время зачатия. Течение беременности у крупных женщин может осложниться из-за угрозы преэклампсии, гестационного сахарного диабета, гипертензии. К тому же килограммы, набранные во время ожидания ребёнка, дают дополнительную нагрузку на суставы и сердечно-сосудистую систему.

Для ребёнка лишний вес мамы тоже иногда несёт в себе угрозу. Есть риск проявления врождённых пороков сердца, нарушений со стороны нервной системы, нарушений в развитии органов половой и пищеварительной систем. И чем больше масса тела беременной, тем выше риски. Причиной таких проблем эксперты называют изменённый гормональный фон и возможные воспалительные процессы.

Кроме того, при избыточном весе будущей матери чаще рождаются крупные дети — свыше 4,4 килограмма. Женщине будет гораздо сложнее в родах, может потребоваться эпизиотомия или даже кесарево сечение. А оперативное вмешательство увеличивает время восстановления после родов.

Риски для миниатюрных женщин при беременности

Если у будущей мамы ИМС ниже 18 — это состояние врачи рассматривают как недостаток веса. У слишком миниатюрных женщин может исчезнуть менструация и овуляция. Если их нет — нет и беременности.

Излишняя худоба у беременной может спровоцировать выкидыш и токсикоз. Достоверно сказать нельзя, почему так происходит. Эксперты сходятся, что слабый организм чаще отторгает эмбрион, чтобы не увеличивать нагрузку на организм женщины. Также гинекологам известно, что дефицит массы тела у женщин может спровоцировать преждевременные роды — до 37 недель беременности. Недостаток веса у мамы порой сказывается и на массе тела новорождённого — дети рождаются совсем мелкими — до 2,5 кг. Это может привести к более низким темпам роста и развития впоследствии.

Женщинам с недостатком массы тела или его избытком важно проконсультироваться у диетолога и нормализовать своё питание. Отлично помогает когнитивно-поведенческая терапия, считает медик.

— На наше питание очень сильно влияет психология, эмоции, привычки. Не забывайте о физической активности — все уже, наверное, знают про обязательные 10 000 шагов за день. Старайтесь выбрать для себя подходящий вид спорта. И помните, что всегда важна мера, — отмечает врач. — Умеренные физические нагрузки, правильное питание, как бы банально это ни звучало, положительно влияют не только на беременность, но и в целом на здоровье женщины.