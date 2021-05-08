Подростковый возраст тяжело переживает и подросток, и его родители. Казалось, совсем недавно ваш ребёнок был милым лапочкой, как вдруг превратился в вечно голодного и нервного монстра, чьё настроение меняется десять раз за минуту. Как не сойти с ума в это время бушующих гормонов? И как не сделать больно ребёнку своими словами и поступками? Ведь именно в родителях ему прежде всего нужна поддержка и опора. Что ж, давайте разберёмся, какие ошибки в воспитании чаще всего допускают родители подростков.

Не воспринимать как отдельную личность со своими желаниями

Удобно, когда ребёнок растёт таким, каким мы хотим его видеть. Вот только это довольно эгоистичное представление. Дети меняются, и этот неизбежный факт необходимо принять. Да, они красят волосы в яркие цвета и делают пирсинг, находят новые увлечения и бросают старые, они отстраняются, бунтуют, проявляют агрессию, ведут себя странно. Они ищут себя. И в этот момент вам нужно как никогда понять и принять своего ребёнка, который проходит важный этап взросления.

Конечно, у вас за плечами больший жизненный опыт и вы знаете, какие ошибки не стоит совершать в этом возрасте. Но ведь на ошибках учатся, не правда ли? Постарайтесь не навязывать своё видение («а вот в наше время…»), а спокойно обсудить все спорные вопросы, при этом принимая во внимание точку зрения ребёнка и позволяя ему проявлять самостоятельность. Ведь все подростки стремятся к тому, чтобы быть независимыми, и если вы не будете излишне сдерживать ребёнка в его стремлениях, он будет к вам более доверительным.

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Задайте себе вопрос: то, что я пытаюсь запретить своему ребёнку, действительно так опасно и вредно для здоровья? Это противозаконно, неэтично? Если нет, то позвольте ребёнку сделать выбор самому.

Игнорировать личное мнение подростка

Бывает, что родители не интересуются мнением ребёнка, не допускают его к обсуждению даже тех тем, которые касаются его напрямую. Потому что «Мы уже всё решили», «Подрастёшь — будешь высказывать своё мнение», «Мы знаем, как лучше», «У тебя ещё нет своего мнения» и так далее. Как итог — у подростка появляется чувство незначительности и выходящая из этого агрессия. Потому что игнорирование личного мнения — это не про любовь.

Нарушать личное пространство

Входить в комнату без стука, просматривать переписки, заглядывать в карманы, сумку — такое вторжение в личное пространство неприятно любому человеку, не только подростку. И родительское беспокойство в качестве оправдания таких действий — огромное заблуждение. Такое «беспокойство» только проявляет неуважение к ребёнку и подрывает его доверие. Лучше сменить тотальный контроль на открытую и честную беседу.

Настаивать на откровенности

Негативный эффект будут иметь и настойчивые расспросы. Ребёнок взрослеет, становится самостоятельным, у него появляется собственное мнение касательно множества вопросов и не всегда он хочет делиться им с вами. Родителям кажется, что им нужно всё знать о своих детях, поэтому они начинают настаивать на откровенности, и это давление подросток воспринимает в штыки: «Меня не понимают и не хотят понять». Чем больше давление, тем быстрее подросток отгораживается от родителей, начинает врать.

Не будьте излишне категоричными. Вместо «Ты должна/должен мне всё рассказать», предложите: «Если захочешь поговорить, я всегда не против».

Вводить суровые наказания

Насилие в любой форме — будь то шлепок, пощёчина или унижающее высказывание в адрес ребёнка — недопустимо. Не спешите впадать в гнев, а учитесь наказывать эффективно. Требуется всего пять простых шагов:

Указать, что конкретно было неправильно («Мы договорились, что к 00:00 ты будешь дома, но на часах уже 02:00»). Описать, какой эффект это произвело («Мы не могли уснуть, так как беспокоились о тебе, но теперь мы не успеем выспаться до работы»). Перечислить несколько альтернативных вариантов поведения («Давай так: время остаётся прежним, но если ты задерживаешься по какой-то неизбежной причине, предупреди нас, пожалуйста, и объясни, что произошло»). Чётко определить наказание («Из-за этого инцидента мы не разрешаем тебе уходить из дома в следующую субботу вечером. Ты можешь позвать друзей в гости, но нужно будет остаться дома»). Объяснить, какое поведение вы ожидаете в следующий раз («Обычно ты внимательно относишься к таким вещам, пожалуйста, не забудь позвонить, если ситуация вдруг повторится»).

Постоянно ругать и отчитывать

Не всегда поведение подростка радует родителей, но это не повод для вечных замечаний, ругани, критики. Так вы только сделаете ребёнка скрытным и отстранённым. Помогите своему сыну или дочери почувствовать, что дом — это то место, где он может укрыться от сложностей повседневной жизни. Пусть он расслабится и отвлечётся от проблем, а не будет постоянно нервничать в ожидании эмоционального выяснения отношений с родителями.

Предъявлять размытые требования

Если вы говорите что-то абстрактное, вроде «Когда ты возьмёшься за учёбу?», «Почему у тебя беспорядок», подростку неясно, что ему нужно сделать, чтобы соответствовать вашим требованиям. Возможно, он уже будет считать, что сделал всё необходимое, но вы будете недовольны и возникнет конфликт. Чтобы этого избежать, научитесь говорить прямо и чётко, что именно вы имели в виду. Если это вопросы учёбы, то что именно: оценка за контрольную по физике или замечания учителя английского касательно невыполнения домашних заданий (к примеру). Если это проблемы с уборкой, то перечислите, что именно вы хотели бы видеть: сложенные в шкаф вещи, протёртая пыль, мокрое полотенце на месте, а не на спинке стула и т. д.

Вместе с этим важно предъявлять требования регулярно, а не время от времени, чтобы довести всё до уровня привычки.

Обесценивать чувства подростка

Взрослым кажется, что подростки часто перегибают палку, драматизируют события. Но вместо непонимания нужно оказать поддержку. Воспринимайте всерьёз то, чем делится с вами ваш ребёнок, уважайте его чувства. Допустим, если ему приходится пережить расставание, не забрасывайте его фразами вроде «Не грусти, ты найдёшь парня/девушку получше», «Это даже хорошо, что вы расстались», а разделите его чувства. Расскажите свои истории из подросткового возраста, дайте ребёнку понять, что-то, что он ощущает, абсолютно нормально, и он всегда может доверить вам свои переживания.

Как видите, никаких особенных секретов мы не рассказали. Всё, что от вас необходимо — быть более чуткими по отношению к своему ребёнку, поддерживать его и сопереживать ему. Тогда вы точно не допустите ни типичные, ни нетипичные ошибки в воспитании подростка.