Эхо недели: человек без маски в «5-м элементе», обновлённый ЦДТ в Слуцке, нехватка вакцины в поликлинике

На этой неделе случчане обсуждали инцидент в «5-м элементе», готовились праздновать День Победы, ждали очереди на прививку от коронавируса. Центр детского творчества теперь выглядит по-новому, людям нравится. А в четверг на Комсомольской на дорогу упали трубы теплосети.

В городе и районе

Резонансным стало событие, которое случилось 23 апреля в Слуцке в магазине «5-й элемент». Там покупатель отказался надевать маску , а кассир — обслуживать без неё. Тогда мужчина взял товар, положил на кассе деньги и пошёл к выходу. Сотрудники магазина вызвали милицию. Видео инцидента разошлось по белорусским СМИ. Позже главный герой — человек без маски — прислал в «Кур'ер» текст, где высказывал своё мнение . А вот, что по этому поводу писали наши читатели.

, а кассир — обслуживать без неё. Тогда мужчина взял товар, положил на кассе деньги и пошёл к выходу. Сотрудники магазина вызвали милицию. Видео инцидента разошлось по белорусским СМИ. Позже главный герой — человек без маски — прислал в «Кур'ер» текст, где . А вот, что по этому поводу наши читатели. Слуцкий центр детского творчества раскрасили по-новому. В комментариях читатели «Кур'ера» писали, что им нравится.

В Слуцкой поликлинике в понедельник утром закончилась вакцина. В очереди на прививку — несколько тысяч случчан, если считать предприятия и организации.

вакцина. В очереди на прививку — случчан, если считать предприятия и организации. На аллее, заложенной в год малой родины, уже кто-то нагадил .

. Минский перевозчик SM-EXPRESS с 17 мая повышает стоимость проезда Минск-Слуцк с 5 до 6 рублей.

с 17 мая стоимость проезда Минск-Слуцк с 5 до 6 рублей. В Козловичах демонтировали старую скульптуру женщины со снопом. У неё внутри сгнила арматура.

В районе стали орудовать странные «энергетики». Они навязывают свои услуги, завышая стоимость в 20 раз. И несведущий человек может принять их за работников госорганизации.

странные «энергетики». Они навязывают свои услуги, завышая стоимость в 20 раз. И несведущий человек может принять их за работников госорганизации. В Слуцком районе осталось 79 ветеранов и лиц, приравненных к ним.

79 ветеранов и лиц, приравненных к ним. Автобус № 4 «СЭС-Лучники» с 17-го мая будет ходить по другому расписанию.

по другому расписанию. Дорожное полотно в начале улицы Богдана Хмельницкого стало обваливаться в канаву.

Мини-кафе «Слуцкі пачастунак» на окраине Слуцка на Магистральной закрылось.

Когда и что откроется

21 мая в 12-м городке на Гагарина откроется «Копеечка» — уже пятая в городе. Сейчас в магазине ремонт.

«Копеечка» — уже пятая в городе. Сейчас в магазине ремонт. В бывшем 21-м универсаме на «Чехова» сейчас ремонт , а в ноябре там откроется «Виталюр».

, а в ноябре там «Виталюр». На пересечении улиц Магистральной и Борисовца до сентября 2021 года достроят магазин «Соседи». Когда он откроется, пока неясно.

Происшествия

В понедельник, 3 мая, в деревне Знамя сгорел гараж вместе с «Фордом». Во вторник, 4 мая, в Беличах Слуцкого района сгорел жилой дом. Погибли супруги-дачники: 80-летняя женщина и 76-летний мужчина.

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В тот же день в Слуцке возле центральной почты кто-то сбил собаку с ошейником и уехал. Чуть позже, после огласки происшествия, нашлись хозяева собаки. Они на такси отвезли травмированное животное на городскую ветеринарную станцию. В Гацуковском сельсовете дети играли в удушение. Едва не погиб 11-летний мальчик.

Верховный суд оставил в силе смертный приговор Виктору Скрундику. Он и его подельники сжигали стариков заживо в Слуцком районе.

В четверг в Доме культуры загорелась штора. В тот же день на Комсомольской возле гимназии № 1 на дорогу упали трубы теплосети. Их задел грузовик с трактором. Трубы повредили линии электропередачи.

Политика

Во вторник, 4 мая, Александр Лукашенко подписал указ № 174, которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Вот список, кого лишили.

Почитать и посмотреть

Начальник милиции Слуцка рассказал читателям «Кур'ера» про вишинг и фишинг. Почитайте, чтобы вспомнить правила безопасности.

Посмотрите, как ночной ветер порвал в клочья транспарант на Ленина возле ГДК. Наша Александра Шагойко продолжает свои поездки по Слуцкому району. Вот её репортаж про таинственные панские развалины и запущенный парк в деревне Залядье.

Случчанка с инвалидностью по зрению Ирина Федотова рассказала «Кур'еру», как вопреки болезни она добивается успехов и радуется жизни.

Корреспонденты «Кур'ера» засняли, как одеваются люди в Слуцке в мае 2021-го. Смотрите в нашей постоянной рубрике «Про моду молодёжи».

Алесь Достанко привёз из деревни Рудня фотографии самых разных домов: от «замков» до маленьких хаток.