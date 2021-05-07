В Витебске осудили женщину, которая заставила мужчину извиниться под дулом пистолета

Суд в Витебске 5 мая наказал 180 часами общественных работ 50-летнюю женщину, которая после ссоры в магазине заставила незнакомца извиниться под дулом пистолета, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошёл два месяца назад в одном из магазинов в Витебске. Там выпивали, а потом поссорились две компании.

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Во время перебранки мужчина отпустил очередную колкость в адрес 50-летней женщины. Она полезла в дамскую сумочку и достала оттуда пневматический газобаллонный пистолет. Пыталась поймать обидчика на прицел и с угрозами требовала извинений.

На суде женщина признала вину.

Суд признал витебчанку виновной в угрозе убийством и причинении тяжких телесных повреждении и наказал ее 180 часами общественных работ. Пистолет изъят в доход государства.

РАНЕЕ. Просто вспылила. Разгневанная витебчанка достала из дамской сумочки пистолет и заставила извиниться обидчика