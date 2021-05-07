Цветами, подарками и песнями военных лет. В Слуцке поздравляют ветеранов

Сказать сердечное спасибо ветеранам и участникам Великой Отечественной войны за Победу, за мирное небо над головой и поздравить с наступающим праздником — Днём Победы — такова цель их посещения на дому.
В четверг, 6 мая, самые искренние слова благодарности и пожелания здоровья адресовали ветеранам Случчины — Елене Хмелевой, Лидии Лемеш, Михаилу Чернушевичу, Николаю Москвину, Марие Демчук и Михаилу Амельковичу.Ветеранов поздравили цветами, подарками, приветственными письмами от учащихся школ. Благодарственные письма председателя райисполкома ветеранам вручили:
- Наталья Овсянникова, председатель районного Совета депутатов;
- Наталья Чернушевич, заместитель председателя райисполкома;
- Ирина Петрович, управляющий делами райисполкома;
- Елена Рахманова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи.
К поздравлениям присоединились:
- Алла Русак, председатель Слуцкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
- Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома;
- Лариса Добровольская, председатель районного объединения организации профсоюзов;
- Татьяна Гурбо, председатель Слуцкой районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
- Алла Уласевич, ведущий специалист Слуцкой районной общественной организации «Белая Русь»;
- Игорь Галь, военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов.
Душевными песнями военных лет хорошее настроение ветеранам, их соседям и прохожим подарили работники районного центра народного творчества.