Цветами, подарками и песнями военных лет. В Слуцке поздравляют ветеранов

«Слуцкi край»
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Сказать сердечное спасибо ветеранам и участникам Великой Отечественной войны за Победу, за мирное небо над головой и поздравить с наступающим праздником — Днём Победы — такова цель их посещения на дому.

В четверг, 6 мая, самые искренние слова благодарности и пожелания здоровья адресовали ветеранам Случчины — Елене Хмелевой, Лидии Лемеш, Михаилу Чернушевичу, Николаю Москвину, Марие Демчук и Михаилу Амельковичу.

Фото: «Слуцкi край»
Ветеранов поздравили цветами, подарками, приветственными письмами от учащихся школ. Благодарственные письма председателя райисполкома ветеранам вручили:

  • Наталья Овсянникова, председатель районного Совета депутатов;
  • Наталья Чернушевич, заместитель председателя райисполкома;
  • Ирина Петрович, управляющий делами райисполкома;
  • Елена Рахманова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи.

К поздравлениям присоединились:

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  • Алла Русак, председатель Слуцкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
  • Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома;
  • Лариса Добровольская, председатель районного объединения организации профсоюзов;
  • Татьяна Гурбо, председатель Слуцкой районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
  • Алла Уласевич, ведущий специалист Слуцкой районной общественной организации «Белая Русь»;
  • Игорь Галь, военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов.

Душевными песнями военных лет хорошее настроение ветеранам, их соседям и прохожим подарили работники районного центра народного творчества.

Фото: «Слуцкi край»