Цветами, подарками и песнями военных лет. В Слуцке поздравляют ветеранов

Сказать сердечное спасибо ветеранам и участникам Великой Отечественной войны за Победу, за мирное небо над головой и поздравить с наступающим праздником — Днём Победы — такова цель их посещения на дому.

В четверг, 6 мая, самые искренние слова благодарности и пожелания здоровья адресовали ветеранам Случчины — Елене Хмелевой, Лидии Лемеш, Михаилу Чернушевичу, Николаю Москвину, Марие Демчук и Михаилу Амельковичу. Ветеранов поздравили цветами, подарками, приветственными письмами от учащихся школ. Благодарственные письма председателя райисполкома ветеранам вручили:

Наталья Овсянникова, председатель районного Совета депутатов;

председатель районного Совета депутатов; Наталья Чернушевич, заместитель председателя райисполкома;

заместитель председателя райисполкома; Ирина Петрович, управляющий делами райисполкома;

управляющий делами райисполкома; Елена Рахманова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи.

К поздравлениям присоединились:

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Алла Русак, председатель Слуцкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

председатель Слуцкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов; Виталий Бойко , начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома;

, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома; Лариса Добровольская, председатель районного объединения организации профсоюзов;

председатель районного объединения организации профсоюзов; Татьяна Гурбо, председатель Слуцкой районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

председатель Слуцкой районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса; Алла Уласевич, ведущий специалист Слуцкой районной общественной организации «Белая Русь»;

ведущий специалист Слуцкой районной общественной организации «Белая Русь»; Игорь Галь, военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов.

Душевными песнями военных лет хорошее настроение ветеранам, их соседям и прохожим подарили работники районного центра народного творчества.