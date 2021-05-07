«Мы были вооружены одной лишь идеей». Слуцкий ветеран Михаил Дюба встретился с кадетами

76 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем детей. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе нашего народа остается в наших сердцах. С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто воевал на полях сражений этой самой кровопролитной из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы!

К великому сожалению, со временем люди забывают, благодаря кому мы сегодня живем в процветающей стране под мирным небом над головой. То, что эти люди сделали для нас, для будущего нашей страны — бесценно, и должно на века остаться в памяти каждого человека.



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В гости к ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Тихоновичу Дюбе отправились Слуцкие спасатели совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных из ГУО «Минское областное кадетское училище» в преддверии наступающего праздника Великой Победы. Для него визит кадетов и спасателей стал приятным сюрпризом и неожиданностью, что Михаил Тихонович предложил рассказать о войне, которую видео воочию, огнеборцам отдела и попросил дать ему немножко времени на сборы.







Уважаемый ветеран поведал нынешним и будущим спасателям о своей службе. Никогда еще актовый зал Слуцкого РОЧС не видел такого бодрого, активного и живого выступления ветерана Великой Отечественной войны. Михаила Тихоновича с огромным интересом слушали все, боясь перебить своими вопросами. Громкие, четкие рассказы про тяжелые первые военные годы и о незабываемом чувстве победы доносились до слушателей. В свою очередь будущие защитники Отечества, не только пообщались с Михаилом Тихоновичем, разнообразив обычный день ветерана, но и держали перед ним ответное слово — поздравили с праздником Победы, выразив свою признательность, благодарность за ратный подвиг, а также восхищение славными боевыми и трудовыми победами.





Слова ребят растрогали Михаила Тихоновича. — Ну, ребята, вы даете, аж сердечко в груди сжалось… — ветеран тепло поблагодарил кадетов и спасателей за приглашение и пожелал одним — легких учебных дней и добиться в жизни самых недосягаемых высот, а вторым — сухих рукавов и спокойных трудовых будней.