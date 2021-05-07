Мини-кафе «Слуцкі пачастунак» на окраине Слуцка закрылось. Что с ним будет дальше

«Слуцкі пачастунак» на улице Магистральной не работает с февраля этого года. Вначале работники болели коронавирусом, а потом мини-кафе стало невыгодным новому владельцу — «Слуцкому рынку ОПС». Пока решается, что делать с заведением дальше.

Как рассказала «Кур'еру» Татьяна Сучко, первый заместитель директора «Слуцкого рынка ОПС», от кафе нет экономической эффективности. Объект требует определённых финансовых вложений, а у предприятия пока нет такой возможности.

«Мы просили согласование у вышестоящей организации (Минский облпотребсоюз. — Прим. ред. ) на то, чтобы кафе либо сдать в аренду, либо выставить на продажу. Но пока его нет. Это всё не так быстро, потому что запрос отправляется в министерство», — пояснила Татьяна Сучко.

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Напомним, что раньше кафе «Слуцкі пачастунак» принадлежало «Слуцкой базе ОПС». После реорганизации этого предприятия всё его имущество — заведения общепита, магазины и другое — перешли «Слуцкому рынку ОПС».

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