С замками и сараями. Как выглядят дома в деревне Рудня под Слуцком, где рядом лес и озеро

Недалеко от Слуцка на берегу водохранилища находится деревня Рудня. Именно туда в один из майских дней отправился «Кур`ер».

Рудня поражает своими контрастами — здесь обычные деревянные дома соседствуют с дачами-замками, отсутствует оптоволоконный интернет, но ловит мобильный… В одной части деревни осталось 5−6 местных жителей. Остальные улицы заселили дачники — дети местных жителей, а также люди, купившие участки.

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Рядом с Рудней есть лес и озеро со всем сервисом для отдыха и санаторием. А сейчас в деревне происходит большое событие — проводят газ.