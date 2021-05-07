В Слуцке проводится экологическая фотоакция «Пушистый беспризорник». Что необходимо для участия

Экологическая фотоакция «Пушистый беспризорник» проводится ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» при поддержке проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Инициатива акции принадлежит Клубу экологического мониторинга (далее — КЭМ) Минской области и ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся».

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КЭМ — является добровольным объединением граждан Республики Беларусь, добровольно изъявившим желание участвовать в социально значимой экологической деятельности, разделяющих идеалы устойчивого развития. Основной целью деятельности КЭМа являются: организация пропаганды экологических знаний, повышение доступности экологической информации для населения, привлечение населения к решению экологических проблем региона.

Бездомные животные — это кошки и собаки, которые в данный момент остались без хозяина и дома, чаще всего по вине человека. Чтобы привлечь внимание к экологической проблеме беспризорных животных в населенных пунктах, проводится акция «Пушистый беспризорник».

Цель акции — привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных.

Задачи акции:

обратить внимание населения на существование на улицах населенных пунктов бездомных кошек и собак;

формирование общественного мнения о необходимости оказания помощи беспризорным кошкам и собакам;

активизация всех форм эколого-биологического просвещения.

Организаторы конкурса: управление по образованию Слуцкого районного исполнительного комитета, государственное учреждение образования «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся», клуб экологического мониторинга Минской области Республики Беларусь.

Участники:

взрослое население, желающее принять участие в данной акции;

учащиеся школ и гимназий, учреждений дополнительного образования детей и молодежи с родителями или педагогами;

воспитанники дошкольных учреждений образования совместно с родителями или педагогами.

Экологическая фотоакция «Пушистый беспризорник» проводится с 03.05.2021 по 18.06.2021 .

Для участия в акции необходимо:

Сделать фотографию бездомной кошки или собаки.

Фотографию разместить на своей странице во «ВКонтакте» с надписью #пушистыйбеспризорник2021 фамилия, имя, отчество автора фотографии, учреждение или организация (где автор учится или работает), адрес места (где сделана фотография), руководитель (для учащихся и воспитанников) (например, #пушистыйбеспризорник2021 Иванов Иван Петрович, учащийся ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся», Минская область, г. Слуцк, ул. Ивановского, руководитель Петров Сидор Владимирович). По желанию можно дать краткое описание (2−3 предложения).

Самые активные участники акции получат благодарность ГУО «Слуцкий ЭБЦУ».

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