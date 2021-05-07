Сколько длится рабочий день почтальона, пишут ли ещё люди друг другу открытки и какие газеты выписывают, почему почтальон ещё немного и психолог. Об этих и многих других интересных особенностях своей профессии рассказала Светлана Кисель, почтальон почтового отделения «Слуцк-3».

Светлана работает в сфере связи с 1990 года. После окончания столичного училища, где готовили специалистов почтовой отрасли, работала телеграфистом на узле связи в Слуцке. Также была начальником сельского отделения связи, начальником в одном из городских отделений начальником. После рождения второго и третьего детей она решила перейти в отдел доставки почтальоном, поскольку на прежней должности было много хлопот в связи с частыми больничными. Светлана Кисель имеет звание «Ветеран труда», становилась победителем республиканских соревнований среди почтальонов. В 2016 году была удостоена чести быть в число делегатов V Всебелорусского собрания.

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— Светлана, расскажите, что входит в обязанности почтальона?

— Наши обязанности — это не только доставить газеты и письма. Мы оформляем людям на дому подписку на периодические издания. Предлагаем различные товары, разносим заказные письма и уведомления, продаём газеты в розницу. Помогаем пожилым людям произвести оплату на дому за коммунальные и другие услуги. Конечно, доставляем пенсию — в этот день нас особенно ждут люди.

— А участок у вас большой?

— За мной закреплён 1-й участок протяжённостью 13,5 километров. На участке 11 многоэтажек и дома частного сектора.

— Сколько длится рабочий день почтальона?

— Рабочий день длится 7,5 часов. Начинается в 8.30. Приходит корреспонденция — мы раскладываем её по полочкам — письма, газеты, извещения, а потом осуществляем доставку — каждый на своём участке.

— И какое расстояние вы проходите за день?

— По показаниям фитнес-браслета, прохожу не менее 10 тысяч шагов на своём участке. И это в лёгкий день, когда нет особой нагрузки, но бывает приходится и больше пройти.

— Люди стали меньше выписывать газеты и журналы?

— К сожалению. Основные подписчики — пожилые люди. Есть те, кто годами выписывают одну и ту же газету. А вот молодёжь перестала читать газеты, полностью ушла в интернет.

— Какие газеты и журналы чаще всего выбирают подписчики на вашем участке?

— Чаще всего выписывают нашу местную районку «Слуцкi край», популярны и «СБ. Беларусь сегодня» и «Минская правда». Из журналов люди предпочитают «Народный доктор», «Гаспадыня», «Я на пенсии».

— Поздравительные открытки ещё шлют друг другу?

— Пишут, но меньше. В основном, поздравляют с большими праздниками — Новым годом, 8 марта. А вот открытки с Днём рождения уже года 2 не встречала.

— А как с телеграммами?

— Тоже пользуются, но очень редко. Хорошо, если в месяц две или три телеграммы бывает…

— Зато, наверное, посылок стало больше?

— Да, люди стали много заказывать товаров из Китая, очень сильно возросло количество таких извещений.

— На участке многие вас наверняка ждут не только для того чтобы получить корреспонденцию, но и просто пообщаться…

— Это вы верно подметили. Общение с людьми — неотъемлемая часть нашей работы. Я на этом участке работаю больше десяти лет и живу тоже в этом районе. И многие пенсионеры ждут почтальона, чтобы поговорить, поделиться насущными проблемами, рассказать о своих житейских делах. Приносишь им пенсию, а они начинают рассказывать о себе, своих детях, что на огороде сажают, новости последние обсудить. Конечно, уже знаю и планирую, где надо чуть больше времени потратить, чтобы выслушать людей, подсказать что-то. Для пожилых людей почтальон — это в какой-то степени психолог. Есть бабулька, Тамара Васильевна, прямо моя любимая, так приятно с ней побеседовать. Сын её далеко живет, а муж умер — человеку пообщаться же надо с кем-то. — Благодарности вам пишут?

— В основном говорят устно. И лично, и даже могут начальнику позвонить. Но, главное, видно, что люди тебя ждут, им приятно, что их слушают, общаются. И такое тёплое общение — лучшая благодарность. Со многими приятно разговаривать, тянешься к таким людям.

— Вы уже довольно давно работаете, что поменялось в профессии почтальона за последние годы?

— Сумка стала легче, потому что газет и журналов меньше. Но мы всё равно, как ходили, так и проходим те же расстояния. Всё равно свой участок пройти надо от начала и до конца. Бывает, нужно где-то в начале участка газету в ящик опустить, а в конце — извещение, например, или что-то ещё доставить. А вообще хотелось бы сказать, чтобы и молодёжь тоже не забывала читать газеты. Интернет, конечно, нужен тоже. Но в газетах информация всегда интересно и грамотно скомпонована. Газету всегда приятно взять в руки, открыть, поразмыслить над текстом, оставить что-то в памяти, перечитать, а не просто закрыть вкладку с сайтом в телефоне и забыть о прочитанном.