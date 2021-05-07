Что «обитает» под мостом через реку Случь в районе 11-го городка. Фото

Мост через Случь в районе 11-го городка. Вроде ничем не примечательный, при въезде табличка «40 лет» (правда, не знаю чего или чему). Никогда не видела, как мост выглядит снизу. Сходила на экскурсию.

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Оказалось, что место вполне обитаемо. Бетонные рёбра моста сплошь покрыты надписями. Правда, не все из них цензурные. И земля под мостом вся истоптана. Вот такая зона обитания.

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