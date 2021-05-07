В начале проезжей части улицы Богдана Хмельницкого размывается грунт со стороны канавы. Движение машин здесь интенсивное, потому что случчане ездят в 11-й городок или в магазин «Хит». Ещё немного, и в этом месте может обвалиться асфальтное покрытие.

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