В начале проезжей части улицы Богдана Хмельницкого размывается грунт со стороны канавы. Движение машин здесь интенсивное, потому что случчане ездят в 11-й городок или в магазин «Хит». Ещё немного, и в этом месте может обвалиться асфальтное покрытие.

Начало улицы Богдана Хмельницкого в Слуцке обваливает в канаву. Фотофакт
Фотографии: Ольга Паздерина
Начало улицы Богдана Хмельницкого в Слуцке обваливает в канаву. Фотофакт

Начало улицы Богдана Хмельницкого в Слуцке обваливает в канаву. Фотофакт

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Начало улицы Богдана Хмельницкого в Слуцке обваливает в канаву. Фотофакт