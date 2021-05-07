На рынке к Радунице продают много искусственных цветов: на любой вкус и цвет. Появились петуньи в горшках. Цена на черемшу выросла до 1 рубля за пучок, на виноград — до 9 рублей за 1 кг, а стоимость свежего редиса и лука-севка немного снизилась. Куст голубики оценивают в 10 рублей. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 7 мая.

Овощи

Свёкла — 1 рубль

Морковь — 0,9 рубля

Картофель — 1 рубль (1 кг)

Лук — 1 рубль

Кабачок — 4 рубля

Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля

Капуста пекинская — 5 рублей

Помидоры — 4−7,2 рубля

Огурцы — 5−6,5 рубля

Огурцы (вчерашние) — 3,5 рубля

Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку), 7 рублей (1 кг)

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Бобы — 2 рубля

Редис — 5 рублей (1 кг)

Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр)

Фасоль — 1 рубль.

Зелень

Лук свежий — 7−8 рублей (1 кг)

Укроп свежий — 15 рублей (1 кг)

Черемша — 1 рубль (за пучок).

Рассада, саженцы

Лук-севок — 4−7 рублей

Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей

Яблоня — 12 рублей

Персик — 20 рублей

Груша, вишня, черешня — 15 рублей

Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей

Туя западная «Смарагд» — от 8 рублей за дерево

Можжевельник — 8 рублей (1 куст)

Голубика — 10 рублей (1 куст)

Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (1 кг)

Капуста — 0,3 рубля (1 штука), 3−5 рублей (12 штук)

Клубника (разного сорта) — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)

Перец — 0,5 рубля (1 штука)

Помидоры — 4−5 рублей (10 кустов)

Кабачок — 1 рубль (1 куст)

Огурцы — 1,5 рубля (1 куст).

Саженцы, рассада

Лаванда — 5 рублей (1 куст)

Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)

Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)

Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)

Георгин (корень) — 3 рубля

Нарцисс — 1,5 рубля

Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль

Каллы зелёные — 3 рубля

Петуньи в горшках — 15 рублей

Петунья — 1,5 рубля (1 штука)

Бегония — 2 рубля (1 штука).

Фрукты, ягоды

Гранат — 5,5−6,5 рубля

Яблоки — 1,8−2,5 рубля

Груша — 4−5 рублей

Виноград — 9 рубля

Киви — 5,5 рубля

Апельсины — 4,5 рубля

Мандарины — 6 рублей

Лимоны — 4,5 рубля (уценка — 2,5 рубля)

Бананы — 4 рубля

Клубника — 8 рублей (1 кг)

Орех грецкий — 9 рублей

Арахис жареный — 9 рублей.

Приправы

Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)

Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)

Капуста суточная — 3 рубля (1 кг)

Перец маринованный — 15 рублей (1кг)

Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)

Свёкла — 6 рублей за (1 кг)

Чеснок маринованный — 10 рублей (1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)

Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).

К Радунице