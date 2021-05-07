На рынке к Радунице продают много искусственных цветов: на любой вкус и цвет. Появились петуньи в горшках. Цена на черемшу выросла до 1 рубля за пучок, на виноград — до 9 рублей за 1 кг, а стоимость свежего редиса и лука-севка немного снизилась. Куст голубики оценивают в 10 рублей. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 7 мая.
Овощи
- Свёкла — 1 рубль
- Морковь — 0,9 рубля
- Картофель — 1 рубль (1 кг)
- Лук — 1 рубль
- Кабачок — 4 рубля
- Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
- Капуста пекинская — 5 рублей
- Помидоры — 4−7,2 рубля
- Огурцы — 5−6,5 рубля
- Огурцы (вчерашние) — 3,5 рубля
- Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку), 7 рублей (1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы — 2 рубля
- Редис — 5 рублей (1 кг)
- Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр)
- Фасоль — 1 рубль.
Зелень
- Лук свежий — 7−8 рублей (1 кг)
- Укроп свежий — 15 рублей (1 кг)
- Черемша — 1 рубль (за пучок).
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 4−7 рублей
- Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
- Яблоня — 12 рублей
- Персик — 20 рублей
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей
- Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей
- Туя западная «Смарагд» — от 8 рублей за дерево
- Можжевельник — 8 рублей (1 куст)
- Голубика — 10 рублей (1 куст)
- Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (1 кг)
- Капуста — 0,3 рубля (1 штука), 3−5 рублей (12 штук)
- Клубника (разного сорта) — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
- Перец — 0,5 рубля (1 штука)
- Помидоры — 4−5 рублей (10 кустов)
- Кабачок — 1 рубль (1 куст)
- Огурцы — 1,5 рубля (1 куст).
Саженцы, рассада
- Лаванда — 5 рублей (1 куст)
- Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
- Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
- Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
- Георгин (корень) — 3 рубля
- Нарцисс — 1,5 рубля
- Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль
- Каллы зелёные — 3 рубля
- Петуньи в горшках — 15 рублей
- Петунья — 1,5 рубля (1 штука)
- Бегония — 2 рубля (1 штука).
Фрукты, ягоды
- Гранат — 5,5−6,5 рубля
- Яблоки — 1,8−2,5 рубля
- Груша — 4−5 рублей
- Виноград — 9 рубля
- Киви — 5,5 рубля
- Апельсины — 4,5 рубля
- Мандарины — 6 рублей
- Лимоны — 4,5 рубля (уценка — 2,5 рубля)
- Бананы — 4 рубля
- Клубника — 8 рублей (1 кг)
- Орех грецкий — 9 рублей
- Арахис жареный — 9 рублей.
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
- Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.
Маринады, соленья
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
- Капуста суточная — 3 рубля (1 кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (1кг)
- Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)
- Свёкла — 6 рублей за (1 кг)
- Чеснок маринованный — 10 рублей (1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
- Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).
К Радунице
- Цветы искусственные — от 1,5 до 19 рублей.