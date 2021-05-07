На рынке к Радунице продают много искусственных цветов: на любой вкус и цвет. Появились петуньи в горшках. Цена на черемшу выросла до 1 рубля за пучок, на виноград — до 9 рублей за 1 кг, а стоимость свежего редиса и лука-севка немного снизилась. Куст голубики оценивают в 10 рублей. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 7 мая.

Овощи

  • Свёкла — 1 рубль
  • Морковь — 0,9 рубля
  • Картофель — 1 рубль (1 кг)
  • Лук — 1 рубль
  • Кабачок — 4 рубля
  • Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
  • Капуста пекинская — 5 рублей
  • Помидоры — 4−7,2 рубля
  • Огурцы — 5−6,5 рубля
  • Огурцы (вчерашние) — 3,5 рубля
  • Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку), 7 рублей (1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы — 2 рубля
  • Редис — 5 рублей (1 кг)
  • Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр)
  • Фасоль — 1 рубль.

Зелень

  • Лук свежий — 7−8 рублей (1 кг)
  • Укроп свежий — 15 рублей (1 кг)
  • Черемша — 1 рубль (за пучок).

Рассада, саженцы

  • Лук-севок — 4−7 рублей
  • Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
  • Яблоня — 12 рублей
  • Персик — 20 рублей
  • Груша, вишня, черешня — 15 рублей
  • Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей
  • Туя западная «Смарагд» — от 8 рублей за дерево
  • Можжевельник — 8 рублей (1 куст)
  • Голубика — 10 рублей (1 куст)
  • Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (1 кг)
  • Капуста — 0,3 рубля (1 штука), 3−5 рублей (12 штук)
  • Клубника (разного сорта) — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
  • Перец — 0,5 рубля (1 штука)
  • Помидоры — 4−5 рублей (10 кустов)
  • Кабачок — 1 рубль (1 куст)
  • Огурцы — 1,5 рубля (1 куст).

Саженцы, рассада

  • Лаванда — 5 рублей (1 куст)
  • Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
  • Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
  • Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
  • Георгин (корень) — 3 рубля
  • Нарцисс — 1,5 рубля
  • Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль
  • Каллы зелёные — 3 рубля
  • Петуньи в горшках — 15 рублей
  • Петунья — 1,5 рубля (1 штука)
  • Бегония — 2 рубля (1 штука).

Фрукты, ягоды

  • Гранат — 5,5−6,5 рубля
  • Яблоки — 1,8−2,5 рубля
  • Груша — 4−5 рублей
  • Виноград — 9 рубля
  • Киви — 5,5 рубля
  • Апельсины — 4,5 рубля
  • Мандарины — 6 рублей
  • Лимоны — 4,5 рубля (уценка — 2,5 рубля)
  • Бананы — 4 рубля
  • Клубника — 8 рублей (1 кг)
  • Орех грецкий — 9 рублей
  • Арахис жареный — 9 рублей.

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
  • Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
  • Капуста суточная — 3 рубля (1 кг)
  • Перец маринованный — 15 рублей (1кг)
  • Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)
  • Свёкла — 6 рублей за (1 кг)
  • Чеснок маринованный — 10 рублей (1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
  • Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).

К Радунице

  • Цветы искусственные — от 1,5 до 19 рублей.