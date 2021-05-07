«Нужно подходить к работнику». Жительница Слуцка спрашивает, почему в «Виталюре» трудно найти туалет

Почему в супермаркете «Виталюр» нет такого же общественного туалета, как в «Маяке»?

Если захотелось по нужде, нужно подходить к работнику магазина и просить, чтобы он показал тебе вход в «подсобку», где и находится туалет для покупателей.

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А если мне не хочется никого уведомлять о том, что мне «приспичило», и проситься? К слову, общественный туалет возле 6-й школы тоже уже не работает.

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