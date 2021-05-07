С 8 июля товары будут маркироваться средствами идентификации. Что это значит и как будет работать

С 8 июля 2021 года вступают в силу основные положения Указа Президента от 06.01.2021 № 9 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь». Документ предусматривает совершенствование действующего в стране механизма маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, а также создание нового — маркировки товаров средствами идентификации, предусмотренного Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 02.02.2018, пишет МЛЫН.BY.

Постановлением правительства № 230, в частности, определяются:

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перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками;

перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации;

необходимость маркировки остатков товаров, возникающих на дату включения товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.

В перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации включены: