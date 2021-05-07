С 8 июля товары будут маркироваться средствами идентификации. Что это значит и как будет работать

С 8 июля 2021 года вступают в силу основные положения Указа Президента
Постановлением правительства № 230, в частности, определяются:
- перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками;
- перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации;
- необходимость маркировки остатков товаров, возникающих на дату включения товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.
В перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации включены:
с 08.07.2021— срок введения маркировки для сыров и мороженого (молочная продукция, классифицируемая кодами единой ТН ВЭД ЕАЭС 0401, 0402, 0403, 0405, 0406, 2105 00, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0), для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — с 01.09.2021, со сроком хранения до 40 суток (включительно) — с 01.12.2021, необходимость маркировки остатков не предусматривается);
- обувь, классифицируемая кодами ТН ВЭД ЕАЭС 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 (срок введения маркировки — с 01.11.2021, маркировка остатков — до 01.03.2022);
- шины и покрышки пневматические резиновые новые, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0 4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0 (срок введения маркировки — с 01.12.2021, маркировка остатков — до 01.04.2022);
- отдельные товары лёгкой промышленности, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 6201, 6202, 6302 0 (срок введения маркировки — с 01.03.2022, маркировка остатков — до 01.07.2022);
- изделия из натурального меха, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4303 10 901 0 — 4303 10 906 0, 4303 10 908 0 (маркировка в Республике Беларусь осуществляется с 20 марта 2016 г.).