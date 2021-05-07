«Виталюр» в бывшем 21-м универсаме в Слуцке откроется в ноябре

Как указано на сайте «Виталюра», магазин этой сети в Слуцке по адресу улица Ленина, 237 (здание бывшего 21-го универсама) откроется в ноябре 2021 года.
Площадь магазина составит 1540 м². Как писал «Кур'ер» ранее, сейчас в бывшем универсаме идёт ремонт. «Виталюр» купил это здание ещё 20 января на аукционе.
Специалисты отдела маркетинга ОДО «Виталюр» ранее рассказывали «Кур'еру», что новый магазин по ассортименту будет таким же, как и уже работающий возле ДК.
- Здесь будут представлены около 15 000 товаров. Как и в первом магазине, будут продаваться рыба и морепродукты, овощи и фрукты, продукция собственного производства: мясные полуфабрикаты, салаты, закуски, кондитерские изделия, торты, суши и пицца. Более 550 товаров под собственной торговой маркой.
- Планируется, что в этом магазине также будет ряд сервисов «ЗА спасибо», которые развиваются уже почти два года: чистка, разделка, маринование рыбы, приготовление фарша.
- Как и во всей сети, в новом магазине будут действовать скидки для участников программы лояльности, пенсионеров, многодетных семей.