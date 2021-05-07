В пятницу, 7 мая, в рамках восьмого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против «Гомеля». Матч закончился разгромной победой гомельчан со счётом 4:1. Матч прошёл на стадионе «Центральный» (Гомель).

В первом тайме гомельчане забили быстрый гол на 6-ой минуте встречи. Денис Левицкий (полузащитник ФК «Гомель») сделал верховую передачу с левого фланга в штрафную площадь случчан. Защитник «Слуцка» Александр Анюкевич неудачно вынес мяч, в результате чего нападающий «Гомеля» Дмитрий Гомза точно пробил по воротам. Случчане сравняли счёт только под занавес первого тайма на 39-ой минуте матча. С пенальти отличился Дмитрий Сасин. Больше забитых голов в первом тайме не было. Перерыв, 1:1.

Во втором тайме гомельчане забили выйдя из раздевалки. 46-ая минута матча стала для хозяев поля результативной. Дмитрий Гомза (нападающий ФК «Гомель») сделал передачу на одноклубника Александра Васильева. Он и забил гол, который вывел гомельчан вперёд — 2:1. Далее дальним выстрелом из-за пределов штрафной площади отличился полузащитник «Гомеля» Вадим Побудей — 3:1. Разгромным счёт стал на 78-ой минуте. Андрей Соловей (нападающий «Гомеля»), в сутолоке в штрафной площади случчан вырвал мяч и поразил ворота «бело-синих» в четвёртый раз с близкого расстояния.

Таким образом, после финального свистка, ФК «Слуцк» уступил своему сопернику со счётом 1:4.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» Опустился с 11-ой строчки на 12-ую.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на домашнем стадионе. В соперниках — ФК «Минск». Матч пройдёт 16 мая (воскресенье) в 16:30. Следите за анонсом!