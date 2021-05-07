В середине этой недели в деревне Козловичи Слуцкого района демонтировали скульптуру, которая изображала женщину со снопом.

Как объяснил «Кур'еру» Александр Зогинов, председатель Козловичского сельисполкома, скульптура находится на балансе ОАО «Козловичи-Агро». Композиция стала рассыпаться, потому что внутри сгнила арматура. И работники хозяйства демонтировали статую. «На её месте будет что-то новое», — сказал Александр Зогинов.

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Ещё 3 февраля случчанин написал «Кур'еру», что скульптура находится «в плачевном состоянии».