Кто и почему читает «Кур`ер»: Дарья Налапко, воспитатель Слуцкого детсада №7
Я люблю «Кур’ер» за то, что из газеты всегда можно узнать о значимых событиях Слуцка, информацию о том, где проводят ремонтные работы, изменения в расписании автобусов и работы врачей детской поликлиники. Есть объявления, где предлагают работу, о продаже жилья либо машин. Наверное, в Слуцке это самая удобная газета, в которой есть всё и обо всём. Фото: Александра Шагойко