Бывшее кафе «Визави» в Слуцке сдают в аренду через аукцион (+ фото с его открытия 14 лет назад)

В понедельник, 31 мая, «Слуцкторг» проведёт открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды помещений в здании магазина № 42 «Универсам» («Северный»), где раньше было кафе «Визави».

В лот входят такие помещения: обеденный зал, тамбур, два коридора, гардеробная, два туалета, два санузла, цех, кабинет, кладовая, кухня. Начальная цена лота — 913 рублей 45 копеек. Срок договора аренды — 3 года. Об этом сообщает Слуцкий райисполком.

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Помещения предлагают для:

оказания услуг населению,

открытия объекта фирменной торговли предприятий Беларуси, производящих изделия лёгкой промышленности,

размещения объекта общественного питания.

КОНТЕКСТ. Кафе «Визави» в микрорайне «Чехова» открылось 18 октября 2007 года. В то время оно стало первым и единственным заведением общепита, работающим непосредственно в этом районе.

На торжественное открытие приехали представители местной исполнительной власти, административные работники КУП «Торговый дом «Северный» и жители близлежащих домов.

«О, теперь знаю, где наши дети и внуки будут праздновать свадьбы», — всё повторяла после церемонии открытия «Визави» одна из жительниц микрорайона, державшая на руках ребёнка.

Посмотрите архивные фотографии «Кур'ера», как это было.