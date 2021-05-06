Универмаг «Слуцк» приглашает. У нас большое поступление товаров

В секции «Электротовары» большое поступление бытовой техники: газовые плиты, воздухоочистители «Гефест», холодильники, морозильники и стиральные машины «Атлант»

Обновленный ассортимент телевизоров «Горизонт» предлагает секция «Культтовары»

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В фирменной секции универмага «Марк Формэль» поступление трикотажных изделий для всей семьи

Секция «Женская одежда» порадует новинками — платья, костюмы брестских поставщиков

В секции «Все для сада и огорода» обновленный ассортимент семян пакетированных, 4 вида лука-севка

В магазине № 2 «Дом торговли» поступление велосипедов. Модели для детей и взрослых.

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568