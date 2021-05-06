В бывшем 21-м универсаме в Слуцке - ремонт. Фотофакт

Универсам № 21 в Слуцке продали на аукционе 20 января 2021 года «Виталюру». Сейчас там, судя по объявлениям, идёт ремонт. До ремонта в здании размещался «азиатский» магазин одежды.

Читательница «Кур'ера» обращалась в райисполком, беспокоясь, что жители ближайших к универсаму домов останутся без большого продуктового магазина. По словам случчанки, её заверили, что «Виталюр» откроется в здании в этом году.

Реклама

Специалисты отдела маркетинга ОДО «Виталюр» ранее рассказывали «Кур'еру», что новый магазин по ассортименту будет таким же, как и уже работающий возле ДК.