Чем дальше уходят от нас дни Великой отечественной войны, тем сильнее ощущается подвиг нашего народа. Победа над оккупантами обошлась нам слишком дорогой ценой.

По достоверным данным, до Великой Отечественной войны в Слуцке было 21 947 жителей, а ко Дню Победы осталось 6 829 человек. Только в Слуцке и районе фашистами было расстреляно и замучено 26 307 человек, в том числе 11 150 жителей города и района. 14 000 советских военнопленных были расстреляны, замучены, умерли от голода, сожжены живьём, 1311 человек были вывезены в другие страны (в основном в Германию).

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Об этом, по материалам Слуцкой районной центральной библиотеки, пишет «Слуцкі край»

В Беларуси был введён оккупационный режим, целью которого было планомерное уничтожение народов. План был рассчитан на 30 лет. Предусматривалось 75% населения истребить или выселить, а 25% - вывезти и использовать в качестве рабов. Чтобы сократить этот срок, фашисты старались как можно больше людей уничтожить в ходе войны. Этому служили система лагерей смерти, тюрьмы, карательные операции.

На оккупированной территории Беларуси гитлеровцы создали более чем 260 лагерей смерти. Чтобы ускорить вымирание людей, узников держали под открытым небом, морили голодом, заставляли работать до изнеможения, пытали, проводили на людях запрещённые международными законами медицинские опыты. Процесс уничтожения они механизировали — людей отравляли газом в камерах, так называемых душегубках.

В первые дни оккупации в 1941 году концлагерь был организован и в городе Слуцке. Он размещался на улице К. Либкнехта (ныне Виленская) на территории первого военного городка. Среди узников сначала были советские военнопленные, потом в лагерь начали сгонять мирное население.

Территорию обнесли колючей проволокой, а полуразрушенное здание казармы служило убежищем узникам. Лагерь считался пересыльным, поэтому военнопленных совсем не кормили. За ними были выкопаны рвы, которые заполнялись мёртвыми и расстрелянными. Случчане, сочувствующие узникам, помогали им, чем могли: перекидали через колючую проволоку хлеб и другие продукты, под видом родственников стремились некоторых освободить. Узники работали, болели, мёрзли и умирали. На территории лагеря не осталось даже травинки — она вместе с корнями была съедена военнопленными.

Только с июля 1941 года по сентябрь 1942 года в Слуцком концлагере погибли от голода и разных болезней больше 10 тысяч военнопленных. Гитлеровцы заставляли работать узников на самых тяжёлых работах. Слабых, которые не могли дойти до места работы, убивали по дороге. Обычно после прохождения колонны военнопленных на улицах и дорогах оставались сотни трупов. Свидетели рассказывали, что 9 ноября 1941 года из бобруйского лагеря в сторону Слуцка двигалась колонна военнопленных численностью две тысячи человек. До города почти никто из них не дошёл…

С 1943 года, когда военнопленных стало меньше, сюда стали привозить женщин, детей, стариков, в основном из России. Целыми семьями их срывали с родных мест и в товарных вагонах направляли в Слуцк.

Среди фашистских злодеяний особое место занимает вывоз советских людей на каторжные работы. Фашисты при помощи полиции вылавливали молодёжь и отправляли в Германию. Часто они вывешивали объявления: «Вербовка рабочей силы в Германию». Обещали молодым людям работу, хлеб, богатую жизнь. На самом деле, кто попадал туда, работали, как рабы, умирали от голода и болезней, мало кто вернулся на Родину.

Мы должны помнить о тех страшных годах, чтить память о героях — наших дедах и прадедах, которые, не жалея себя, отстояли мир на нашей земле. Помнить, чтобы такое больше не повторилось.