Новое поступление электробытовых приборов в магазине КУП «Слуцкторг» № 29 «Электротовары»

В отделе «Товары для дома» магазина КУП «Слуцкторг» № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), в магазине КУП «Слуцкторг» № 29 «Электротовары», (Базарная площадь)
В широком ассортименте электробытовые приборы:
- холодильники и морозильники
- газовые плиты
- стиральные машины
- пылесосы
- утюги
- микроволновые печи
- приборы личной гигиены
- установочные изделия (провода, выключатели, переключатели, удлинители)
Наличный расчет
Безналичный расчет
Рассрочка до 12 месяцев
Приглашаем за покупками!
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555