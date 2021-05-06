Новое поступление электробытовых приборов в магазине КУП «Слуцкторг» № 29 «Электротовары»

Отдел рекламы
-
0

В отделе «Товары для дома» магазина КУП «Слуцкторг» № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), в магазине КУП «Слуцкторг» № 29 «Электротовары», (Базарная площадь)

В широком ассортименте электробытовые приборы:

Реклама
  • холодильники и морозильники
  • газовые плиты
  • стиральные машины

  • пылесосы
  • утюги

  • микроволновые печи
  • приборы личной гигиены
  • установочные изделия (провода, выключатели, переключатели, удлинители)

Наличный расчет

Безналичный расчет

Рассрочка до 12 месяцев

Приглашаем за покупками!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555