Новое поступление электробытовых приборов в магазине КУП «Слуцкторг» № 29 «Электротовары»

В отделе «Товары для дома» магазина КУП «Слуцкторг» № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), в магазине КУП «Слуцкторг» № 29 «Электротовары», (Базарная площадь)

В широком ассортименте электробытовые приборы:

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холодильники и морозильники

газовые плиты

стиральные машины

пылесосы

утюги

микроволновые печи

приборы личной гигиены

установочные изделия (провода, выключатели, переключатели, удлинители)

Наличный расчет

Безналичный расчет

Рассрочка до 12 месяцев

Приглашаем за покупками!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555