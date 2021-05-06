ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Гомеля». Прогноз на матч

В пятницу, 7 мая, в рамках восьмого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Гомеля». Матч пройдёт на стадионе «Центральный» (Гомель). Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Гомель». Гомельчане достаточно хорошо для себя начали сезон и после шестого тура располагались на 4-м месте. ФК «Гомель» уже сыграл с двумя аутсайдерами высшей лиги: речицким «Спутником» (2:0) и гродненским «Неманом» (2:0). Отметим и победу над столичным «Динамо» (2:1). Также гомельчане показали добротную игру против серебряного призёра — борисовского БАТЭ, хотя и проиграли со счётом 2:3.

Несмотря на хорошую форму «Гомеля» и то, как команда играет дома (две победы, одна ничья), назвать команду фаворитом в матче против «Слуцка» нельзя. Случчане прибавляют из тура в тур и представляют реальную угрозу для любого соперника нашего чемпионата.

ФК «Слуцк». Случчане в последнем туре зацепились за очки в матче против брестского «Динамо» (1:1). Можно сказать, что они упустили победу, по ходу матча ведя в счёте. Примечательно то, что в матче главный арбитр показал большое количество жёлтых карточек: 10 штук. В любом случае эту игру можно отнести к рангу достойно сыгранных. Если добавить немного удачи, то «бело-синие» могли бы сотворить небольшую сенсацию на своём поле.

Но вернёмся к предстоящему матчу с «Гомелем». Если учитывать статистику личных встреч, то команды, играя между собой, много не забивают. Исключением был сезон 2019 года, где случчане проиграли «Гомелю» со счётом 0:6, а во втором круге обыграли соперника со счётом 4:3. В 2020 году гомельчане играли в первой лиге, сейчас случчанам будет противостоять совсем другая, новая команда.

Ожидание от матча. Так как «Гомель» в текущем чемпионате выступает уверенно, обыгрывает команды, которые претендуют на медали, то сделаем прогноз на то, что «зелёно-белые» забьют в предстоящем матче. Индивидуальный тотал ФК «Гомель» больше 1.

Исход поединка предположить трудно. Вероятно, что случчане смогут увезти очки. Если «бело-синие» не победят, то за ничью зацепятся. Это нашей команде по силам.

Коэффициенты БК «Марафон»: победа Гомеля — 1.66, победа Слуцка — 5.20, ничья — 3.50.