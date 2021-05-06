«Построим будущее вместе»: «Славкалий» совместно с БНТУ и БГТУ провели в г. Любань предметную Олимпиаду

«Построим будущее вместе»: «Славкалий» совместно с Белорусским национальным техническим университетом и Белорусским государственным технологическим университетом провели предметную Олимпиаду среди выпускников школ Любанского района.

Цель проекта — привлечение местных молодых специалистов к трудоустройству на Нежинском ГОК. В этом году количество участников выросло в несколько раз.

Реклама

Строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса ведётся в Любанском районе высокими темпами. В прошлом году «Славкалий» завершил проходку шахтных стволов. Сегодня шахтное пространство рудника готовится к началу промышленной добычи калийной руды. Активные строительные работы выполняются и на поверхности комплекса. Производится монтаж первых комплектов оборудования на обогатительном комплексе и на ТЭЦ собственных нужд, продолжается строительство складов руды и готовой продукции, ряд административных зданий готовится к запуску в эксплуатацию, завершается строительство железнодорожного перегона от станции Уречье к станции Славкалий.

Уже в следующем году на Нежинском ГОК потребуется более 400 специалистов, в том числе горных инженеров, инженеров по автоматизации, химиков-технологов и маркшейдеров.

Олимпиада «Построим будущее вместе» проходила в г. Любань во второй раз. Участникам были предложены тестовые задания по математике, физике и химии. Оценку работ и подведение итогов выполнила комиссия из преподавательского состава БНТУ и БГТУ. Сегодня во время церемонии награждения победителям Олимпиады вручили дипломы, памятные сувениры и ценные подарки. Все без исключения участники получат преимущество при поступлении в вузы на горно-технологические специальности по целевому направлению от «Славкалия» и поддержку компании в период обучения:

бесплатное проживание в общежитии;

выплату ежемесячных стипендий (до 300 руб.);

производственные и преддипломные практики на Нежинском ГОК;

помощь в подготовке курсовых и дипломных работ.

УНП 191 689 538